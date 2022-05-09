🔎2022 EKPSS sınav soru ve cevapları sorgulama ekranı! 👩‍🎓EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS soru kitapçığı, cevap anahtarı...

EKPSS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

EKPSS 2022 soru kitapçığı ve cevap anahtarını görüntülemek isteyen adaylar, sınavdan kısa bir süre sonra ÖSYM aday işlemleri menüsünden T.C. kimlik ve şifre yardımı ile soru kitapçığını ve cevap anahtarını görüntüleyebilecek ve kimlik bilgileri ile şifresini kullanarak sistme giriş yapabilir.



EKPSS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN