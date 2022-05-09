✅E-DEVLET AD SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU EKRANI - Mahkemesiz E-Devlet isim soyisim değiştirme nasıl yapılır?

Yeni yılla eş güdümlü isim ya da soyisim farklılığı amacıyla mahkeme kararı aranmasına son verildi. Resmi duyuru yapılır yapılmaz insanlar mahkeme yerine e-Devlet sistemine yoğunlaştı. Ad - soyad farklılığı gerçekleştirmek isteyenler yeni programın döneme girmesiyle birlikte e-Devlet'ten işlemlerini halledebiliyor. T.C. Kimlik numarası ve e-Devlet parolası olanlar sisteme giriş yaparak isim-soyisim farklılığı yapabilmekte. Peki nasıl? İşte E-Devlet isim soyisim farklılığı nasıl yapılır? sorusunun çeşitli yanıtları!
E-DEVLET İSİM SOYAD DEĞİŞİKLİK BAŞVURU NASIL YAPILIR?
İçişleri Bakanlığı, isim ve soyisim değişikliğine ilişkin başvuruların, e-Devlet üzerinden alındığını duyurdu. e-Devlet sistemine eklenen yeni hizmet isim ve soyisim düzeltilmesine yönelik başvuruları yapmak isteyenleri mutlu etti. İşte aşama aşama e-Devlet ad-soyad değişikliği başvuru işlemleri...
Öncelikle T.C. Kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yapınız.
👉E-DEVLET AD VE SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU EKRANI
Kurumlar sekmesine tıklayınız ve ardından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü başlığını seçiniz.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü başlığının altında yer alan e-Devlet kapısı üzerinden sunulan hizmetler listesini görüntüleyeceksiniz. Bu listeden "İl / İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması" seçeneğine giriş yapınız.
İlgili başvuruyu tamamlamak için mobil imza veya elektronik imza onayı şartı bulunuyor. Bunlar olduktan sonra başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.