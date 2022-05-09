Bebek, çocuk ve hamileler için en hızlı öksürüğe doğal çözümler! 📌ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR? Evde kuru ve balgamlı öksürük nasıl geçer?

ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR?

👉Ayva Çayı

Malzemeler: Ayva kabuğu, elma kabuğu, ıhlamur çiçekleri, 3 adet kakule, 3 adet ayva çekirdeği

Yapılışı: Tüm malzemeler kaynatılmış suda ağzı kapalı olarak 10-15 dk demlenir. Çekirdekler sayesinde hafif pembe bir rengi olacaktır. Sabah, öğle ve gece yatmadan 40 dk önce bir fincan alınmalıdır. Tatlı bir tat isteyenler içerisine 1 çay kaşığı çiçek balı ekleyebilir.

Portakal, yüksek C vitamini içerdiği için kışın baş tacı meyvelerindendir. Ancak kabuğunun ve içindeki beyaz maddenin de en az içi kadar önemli olduğunu bilinmelidir. Portakal kabuğunda bulunan esansiyel yağlar tümör oluşumu önler ve kanserden koruyucudur. Ayrıca portakal iç kabuğun beyaz maddesinde bulunan bir posa (pektin) bağırsak sağlığını olumlu etkiler, midede kıvam sağlayarak midenin boşalmasını geciktirir ve daha uzun süre tok kalınmasını sağlar.

👉Yaseminli Portakal Çayı

Malzemeler: Portakal, zencefil, karanfil, yasemin çiçeği

Yapılışı: Portakal kabukları, 3 halka dilim zencefil, 10 adet karanfil ve bir tutam yasemin çiçeği kaynatılmış suda ağzı kapalı olarak 10-15 dk demlenir. Sabah, öğle ve gece yatmadan 40 dk önce bir fincan içilir. Tatlı bir tat isteyenler içerisine 1 çay kaşığı çam balı ekleyebilir.

Yüksek oranda C vitamini içeriği sayesinde güçlü bir antioksidandır. Soğuk algınlığı, ateşli hastalıklar, mide-bağırsak hastalıkları ve zayıflamada da kullanılmaktadır. Öksürüğü hemen kesmek için de bu bitki çayı tercih edilmektedir.