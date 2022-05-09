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    • Haberler
    • 09.05.2022 08:07
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    • 09.05.2022 08:07
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    Bebek, çocuk ve hamileler için en hızlı öksürüğe doğal çözümler! 📌ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR? Evde kuru ve balgamlı öksürük nasıl geçer?

    Soğuk havalarda, bilhassa de mevsim geçişlerinde kendini göstermeye başlayan öksürük bir çok bireyin şikayetçi bulunduğu hastalıklardan birisidir. Kişiden kişiye kuru ya da balgamlı olarak değişen öksürük toz, alerjen maddeler ve duman gibi tahriş edicilerden meydana çıkabilmektedir. Arada sırada bir kaç gün, bazı durumlarda de can sıkıcı şekilde haftalarca sürebilmektedir. Öksürükten evde hazırlayacağınız bitki çayları, sütlü bal, pekmez gibi natural yöntemlerle kurtulabileceğiniz gibi, hekime giderek de bu derde deva bulabilirsiniz. Bu içeriğimizde evde öksürüğe ne iyi gelir? sorusuna dair verilere yer verdik. İşte öksürük sorununa karşı evde hazırlayabileceğiniz natural çözümler...

    takvim.com.tr
    Bebek, çocuk ve hamileler için en hızlı öksürüğe doğal çözümler! 📌ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR? Evde kuru ve balgamlı öksürük nasıl geçer?

    Öksürük sorunu 7 yaşındaki çocukta görülebileceği gibi 70 yaşındaki insanlarda da meydana çıkabilmektedir. Her yaştan insanı rahatsız eden bu problemle kafaya çıkmak isteyenler evde hazırlayabilecekleri doğal ilaçları merak ediyor. Balgamlı ya da balgamsız ve kronik-akut olmak üzere iki değişik şekilde sınıflandırılan öksürük bazı durumlarda haftalarca sürebilir. Genellikle kötü havalarda ve ya mevsim geçişlerinde görülebileceği gibi bir hastalığın sendromu de olabilmektedir. Soğuk algınlığının niçin bulunduğu öksürük semptomu ile evde doğal ve bitkisel yollardan hazırlayabileceğiniz karışımlarla baş edebilirsiniz.

    ÖKSÜRÜĞÜ GEÇİRMENİN YOLLARI

    Öncelikle şunu belirtelimki; bebeklerde, çocuklarda ve yetişkinlerde her dönemde görülebilen öksürük bir hastalık değil, boğaz ve solunum yollarını temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Tedavisi ise yaş gruplarına göre farklılık göstermektedir. İşte evdeki malzemelerle öksürüğü geçirebileceğini yollar;

    • Zerdeçal ve zencefil
    • Sütlü bal
    • Pekmez
    • Kuşburnu çayı
    • Günde en az 2 litre su
    • Ihlamur, Zencefil, Adaçayı
    • Pastil
    • Ayva çayı
    • Ekinezya Çayı
    • Yaseminli portakal çayı

    ÖKSÜRÜĞÜ GEÇİRMEK İÇİN NE YAPILIR?

    • Bulunduğunuz ortamı havalandırırarak
    • Oda nemlendiricilerini kullanarak
    • Soğuk ortamlardan kaçınarak
    • Sigara ve diğer tütün ürünlerinden uzak durarak
    • Burnu temizleyerek
    • Buhar cihazı ile buhar soluyarak
    • Yastığınızın dik ve hafif yüksek olmasını sağlayarak
    • Parfüm gibi kokulardan belirli süre uzak durarak öksürüğü geçirebilirsiniz.

        ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR?

        👉Ayva Çayı

        Malzemeler: Ayva kabuğu, elma kabuğu, ıhlamur çiçekleri, 3 adet kakule, 3 adet ayva çekirdeği

        Yapılışı: Tüm malzemeler kaynatılmış suda ağzı kapalı olarak 10-15 dk demlenir. Çekirdekler sayesinde hafif pembe bir rengi olacaktır. Sabah, öğle ve gece yatmadan 40 dk önce bir fincan alınmalıdır. Tatlı bir tat isteyenler içerisine 1 çay kaşığı çiçek balı ekleyebilir.

        Portakal, yüksek C vitamini içerdiği için kışın baş tacı meyvelerindendir. Ancak kabuğunun ve içindeki beyaz maddenin de en az içi kadar önemli olduğunu bilinmelidir. Portakal kabuğunda bulunan esansiyel yağlar tümör oluşumu önler ve kanserden koruyucudur. Ayrıca portakal iç kabuğun beyaz maddesinde bulunan bir posa (pektin) bağırsak sağlığını olumlu etkiler, midede kıvam sağlayarak midenin boşalmasını geciktirir ve daha uzun süre tok kalınmasını sağlar.

        👉Yaseminli Portakal Çayı

        Malzemeler: Portakal, zencefil, karanfil, yasemin çiçeği

        Yapılışı: Portakal kabukları, 3 halka dilim zencefil, 10 adet karanfil ve bir tutam yasemin çiçeği kaynatılmış suda ağzı kapalı olarak 10-15 dk demlenir. Sabah, öğle ve gece yatmadan 40 dk önce bir fincan içilir. Tatlı bir tat isteyenler içerisine 1 çay kaşığı çam balı ekleyebilir.

        Yüksek oranda C vitamini içeriği sayesinde güçlü bir antioksidandır. Soğuk algınlığı, ateşli hastalıklar, mide-bağırsak hastalıkları ve zayıflamada da kullanılmaktadır. Öksürüğü hemen kesmek için de bu bitki çayı tercih edilmektedir.

        👉Kuşburnu Çayı

        Malzemeler: Kuşburnu meyveleri, ekinezya kabuk tarçın

        Yapılışı: Kuşburnu meyveleri ağzı kapalı bir çaydanlıkta suda kaynatılır. Ocaktan alındıktan sonra içine ekinezya ve kabuk tarçın eklenip, ağzı kapalı olarak 10-15 dk demlenir. Sabah öğle ve gece yatmadan 40 dk önce bir fincan alınmalıdır.

        Bitki çaylarının tüketimi konusunda özellikle kronik hastalığı olan bireyler, hamileler ve alerjisi olan kişiler mutlaka doktora danışmalıdır.

        ÖKSÜRÜK NEDİR?

        Öksürük bir hastalık değil, boğaz ve solunum yollarını temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Öksürük, balgamlı-balgamsız ve kronik-akut olmak üzere iki farklı şekilde sınıflandırılabilir. Balgamsız öksürük, kurudur ve boğazda bir gıcık hissine neden olabilir. Eğer öksürükle birlikte balgam adı verilen sıvı geliyorsa buna "prodüktif öksürük" denir. 3 hafta ve daha uzun süren öksürükler kronik öksürük olarak kabul edilir. Akut öksürük enfeksiyonları ise sinüzit, farenjit, nezle, akciğerlere yabancı cisim kaçması gibi nedenlerle oluşur. Kronik öksürükler bazen senelerce sürebilir.

        ÖKSÜRÜK ÇEŞİTLERİ

        👉Kuru öksürük

        Öksürükte balgam bulunmuyorsa bu kuru öksürük olarak tabir edilir ve boğazda gıcık bir his yaratır. Eğer ateş, mide bulantısı, halsizlik ile birlikte görülmüyorsa genellikle ciddi bir hastalık belirtisi olmasa da kuru öksürük özellikle nezle ve grip, farenjit, astım, geniz akıntısı, reflü, kalp yetmezliği, tüberküloz, akciğerde sıvı toplanması gibi durumlarda ortaya çıkar.

        Kuru öksürük uzun süre geçmezse boğazda tahrişe ve akciğerlerde ağrıya yol açabilir. Şiddetli öksürük krizleri özellikle de kuru öksürükler, kişilerde krizlere neden olabilir. Kuru öksürük atakları zaman zaman baş ağrısı, baş dönmesi hatta bayılma ile sonuçlanabilir. Çok şiddetli öksürükler kasları yorabileceğinden kimi zaman idrarda kaçırmaya ve göğüs kafesinde ağrılı fıtıklara da yol açabilir.

            👉Balgamlı öksürük

            Eğer öksürükle birlikte balgam adı verilen sıvı geliyorsa buna 'prodüktif öksürük' denir. Sinüzit, bronşit veya sigara içimi ise balgamlı öksürüğe neden olabilir.

            Ne yazık ki; özellikle sigara içen kişiler, öksürüğü ve balgamı sigara içmenin "normal" bir sonucu olarak kabul etmektedir. Oysa hem öksürük hem de balgam pek çok kronik ciddi hastalığın belirtisi olabilir. Bu hastalıklardan belki de en az bilineni bronşektazidir. Bunun için aslında sigara öksürüğü sanılan şikayet "bronşektazi"ye ait olabilir.

            👉Alerjik öksürük

            Öksürük vücudun savunma mekanizmasıdır ve solunum yollarının en üstünden en altına kadar herhangi bir noktadan kaynaklanabilir. Öksürüğü kesmek amacıyla ilaç kullanmak ve bu refleksi baskılamak çocuklarda çok tercih edilen bir uygulama değildir. Alerjen duyarlılığının neden olduğu öksürük şikayetlerinin önüne geçebilmek için öncelikle hangi alerjene karşı duyarlılığın olduğu tespit edilmelidir. Bunun için çeşitli laboratuvar testleri ve alerji deri testleri tanı koyma amacıyla uygulanabilmektedir. Alerjenin tanımlanmasından sonra uygun alerjenden kaçınma yöntemlerinin uygulanması, çevresel alerjen yükünü azaltacaktır. Ayrıca gerekli hallerde çeşitli semptom giderici ve koruyucu ilaçlar ve alerjene özgü immunoterapi (alerji aşı tedavisi) yöntemleri de tedavi basamaklarını oluşturmaktadır.

            BEBEKLERDE ÖKSÜRÜĞE KARŞI AŞILAR NELERDİR?

            • Boğmaca aşısı
            • Menenjit aşısı (Bu 3 aşı her doğan bebeğe rutin olarak yapılmalıdır.)
            • Zatürre aşısı

            Boğmaca ve menenjit aşıları "karma aşı" adı altında 2 – 4 – 6 ve 18 aylık her bebeğe uygulanır. Zatürree aşısı (pnömokok aşısı) son 2 yıldır ülkemizde rutin olarak uygulanmakta olduğu için, daha büyük yaştaki çocuklarda bu aşının unutulmaması önemlidir. 2 yaşından büyük çocuklarda tek doz olarak uygulanan pnömokok (zatürree) aşısının 10 yıl koruyucu etkisi devam etmektedir. 10 yaşın altındaki her çocuğun aşı karnesi dikkatle incelenmeli eğer zatürree aşısı eksikse kış sezonu başlamadan bu aşı uygulanmalıdır. Bebeklerde öksürük sorunu ve diğer sorunların yaşanmaması için aşı takvimi düzenli olarak takip edilmelidir.

            Öksürüğü önlemek için bu önerilere kulak verilmelidir. Uzun süre geçmeyen öksürük şikayetleri varsa online hastane randevusu alarak alanında uzman doktorlara muayene olunmalıdır.

            GEBELİKTE ÖKSÜRÜK NASIL GEÇER?

            Hamilelik sırasında öksürüğü gidermek için, soğuk havaya uzun süre maruz kalmaktan kaçının. Aynı zamanda çok kirli veya tozlu yerlede bulunmaktan da sakınılması gerekmektedir.

            Aynı zamanda günde yaklaşık 2 litre su içmeli ve ballı- limonlu (öksürükleri doğal olarak gidermeye yardımcı olabilecek) ılık çaylar doktor kontrolünde içilebilir.

            Öksürük zamanla düzelmezse veya başka semptomlar (ateş veya nefes darlığı gibi) eşlik ediyorsa, olası nedeni belirlemek ve uygun tedaviye başlamak için doktorunuza danışın.

                HAMİLELİKTE ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR?

                Tercihen oda sıcaklığındaki su içmek
                1 kaşık bal yutmak
                Bir sıcak su kabından buhar solumak. Sıcak suya 2 damla okaliptüs esansiyel yağı da ekleyebilirsiniz.
                Gece öksürüğü yaşayan hamileler için faydalı bir ipucu öksürürken bir yastığa sarılmaktır, çünkü yastık karın bölgesinde öksürük ile hissedilen baskıyı azaltır.

                GECELERİ ARTAN ÖKSÜRÜĞÜN NEDENLERİ

                Soğuk algınlığı ve grip ile ilişkili çoğu öksürük, akciğerlerinizdeki ve solunum yollarınızdaki tıkanıklığı temizlemek için faydalıdır. Ancak gece uykusu da iyileşmek için önemlidir.

                Neden geceleri öksürük daha da kötüleşir Bu durumun birkaç nedeni mevcut:

                👉Yerçekimi: Geceleri öksürüğünüzü kötüleştiren bir numaralı faktör yer çekimidir. Yatıldığında mukus otomatik olarak toplanmaya başlar. Yer çekimine karşı koymanın en iyi yolu başınızı yukarıda tutmaktır. Yani başınızı yastıklarla yüksekte tutmanız önerilir. Zira bu durum mukusun boğazın arkasında toplanmasını da önlemeye yardımcı olur.

                👉Kuru, kapalı bir ortam: Kuru hava, zaten tahriş olmuş bir burnu ve boğazı kötüleştirebilir ve gece öksürüğünüzü daha da kötüleştirebilir.
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                Haberler Haberler Bebek, çocuk ve hamileler için en hızlı öksürüğe doğal çözümler! 📌ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR? Evde kuru ve balgamlı öksürük nasıl geçer?
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