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    • Haberler
    • 09.05.2022 20:16
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    • 09.05.2022 20:16
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    Aile Destek Programı nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Aile Destek Programı başvuruları ne zaman, kimler yararlanacak, ne kadar ödenecek?

    Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu. Aile Destek Programı başlatılıyor. Peki Aile Destek Programı nedir? Aile Destek Programı başvuruları ne zaman, kimler yararlanacak, ne kadar ödenecek?

    AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

    SON DAKİKA! Kabine Toplantosı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli bir haberi duyurdu. Peki Aile Destek Programı nedir? Aile Destek Programı başvuruları ne zaman, kimler yararlanacak, ne kadar ödenecek?

    AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Erdoğan önemli açıklamalarada bulunuyor.

    İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamarından satır başları;

    "Dünyanın sosyal çalkantıların kıskacında olduğu sancılı bir süreçte Türkiye, rotasından çıkmadan yoluna devam ediyor"

    Eser ve hizmet siyasetiyle Türkiye'nin ayaklarındaki geri kalmışlık zincirlerini attık.

    Diklenmeden dik durarak, uluslararası baskıları milletimizle birlikte göğüsledik.

    Türkiye dünyada salgın ve savaşın tetiklediği lojistik arayışların merkezi olmuştur.

    Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışı ile dar gelirli vatandaşların alım gücünü biraz daha artıracağız.''

    Ayrıntılar geliyor...

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