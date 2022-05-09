Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 09.05.2022 14:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.05.2022 14:36
    ABONE OL

    2022 hibe desteği nelerdir ve şartları nedir? KOSGEB destekleri nelerdir? KOSGEB kredi şartları 2022!

    Hibe desteği almanın koşulları, merak edilerek araştırılıyor. Bunlar arasında; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşından büyük, 41 yaşından küçük olmak Okur-yazar olmak (Hibe desteği alabilmek için lise veya üniversite diploması alınması zorunlu değildir ancak kişilerin okur yazar olduklarını ispat etmeleri gereklidir.) gibi şartlar yer alıyor. Peki, 2022 hibe desteği nelerdir ve şartları nedir? KOSGEB destekleri nelerdir? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    2022 hibe desteği nelerdir ve şartları nedir?

    2022 HİBE DESTEĞİ ŞARTLARI NELERDİR?

    Hibe desteği almanın koşulları, güncel olarak 2022 yılı için şöyle sıralanmıştır:

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

    18 yaşından büyük, 41 yaşından küçük olmak

    Okur-yazar olmak (Hibe desteği alabilmek için lise veya üniversite diploması alınması zorunlu değildir ancak kişilerin okur yazar olduklarını ispat etmeleri gereklidir.)

    Hibe desteği başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren ücretli olarak çalışmamak

    Hibe desteği başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren örgün eğitimine devam etmemek (öğrenci olmamak)

    Hibe desteği başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren vergi yükümlülüğüne sahip olmamak (KDV, gerçek ve basit usul vergileri dahil)

    Daha önce aynı proje konusunda farklı hibe programlarından yararlanmamış olmak

    2022 Hibe Destekleri Nelerdir?

    Güncel olarak verilen hibe destekleri, 2022 yılı için şöyle sıralanmıştır:

    GES (Güneş enerjisi) ve RES (Rüzgâr enerjisi) Yatırım Teşvikleri

    Turizm Teşvikleri

    Sanayi Yatırımları Teşvikleri

    Kırsal Kalkınma Hibeleri

    2021-2025 Kırsal Kalkınma Hibeleri Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları

    2021-2025 Kırsal Kalkınma Hibeleri Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar

    2020-2022 Hayvancılık Yatırımları

    Teşvik Belgeli Yatırımlara Merkez Bankası Kredi Desteği

    Geri Dönüşüm Tesisi Yatırım Teşvikleri

    Eğitim Sektörü Yatırım Teşvikleri

    Seracılık Yatırım Teşvikleri

    Madencilik Yatırım Teşvikleri

    Medikal Ürünler ve Tıbbi Cihazlar için Yatırım Teşvikleri

    Eczacılık ve ilaç Ürünleri Yatırım Teşvikleri

    Sağlık Turizmi Teşvikleri

    Verilen bu hibe desteklerine ek olarak illere özel olarak da verilen hibeler mevcuttur. Bu hibeler yalnızca 2022 yılı için verilmez. Ancak her ile de hibe desteği sunulmaz. Bu desteklerden yararlanamayanlar, eğer belirlenmiş olan illerde ikamet ediyorlarsa illere özel olarak sunulmuş olan hibelerden de yararlanabilirler.

    2022 KOSGEB Destekleri Nelerdir?

    KOSGEB tarafından girişimcilere sunulan güncel destekler, şöyle sıralanmıştır:

    Girişimcilik Destekleri

    Geleneksel Girişimci Destek Programı

    İleri Girişimci Destek Programı

    İş Planı Ödülü Destek Programı

    Girişimcilik

    Girişimcilik Eğitimi

        AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri

        Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı

        AR-GE ve İnovasyon Destek Programı

        Endüstriyel Uygulama Destek Programı

        KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

        KOBİ TEKNOYATIRIM Geleceğe Yatırım

        Stratejik Ürün Destek Programı

        İŞGEM/TEKMER Destekleri

        İŞGEM Destek Programı

        İŞGEM/TEKMER Programı

        İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri

        İşletme Geliştirme Destek Programı

        Yeşil Dönüşüm Destek Programı

        İş Birliği Destek Programı

        KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı

        Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı

        Yurt Dışı Pazar Destek Programı

        Tematik Proje Destek Programı

        Genel Destek Programı

        KOBİ Finansman Destekleri

        KOBİ Finansman Destek Programı

        Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı

        Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri

        Teknik Danışmanların Yetkilendirilmesi ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri

        Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı

        KOSGEB Kredi Şartları Nelerdir?

        KOSGEB üzerinden kredi almak için yerine getirilmesi gereken koşulları güncel olarak şöyle sıralanmıştır:

        KOSGEB Veritabanında kayıtlı, bilgileri güncel ve faal olmak

        Program başvurusu yapılmış ve geçici onay almış olmak

        Şartlara uygun yeni personeli istihdam etmiş ve ödeme talebi başvurusu yapmış olmak

        KOSGEB üzerinden hibe desteği almak isteyen kişiler, eğer daha önce KOSGEB üyesi değilse, KOSGEB'e üye olmalı ve hangi girişimcilik programı üzerinden hibe alacaklarını da belirtmek durumundadırlar. Eğer ilgili program üzerinde de talep edilen şartları işletme ya da KOBİ olarak yerine getiremezlerse bu programdan yararlanabilme durumları mevcut değildir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Destan 22.Bölüm Fragmanı
        Haberler Haberler 2022 hibe desteği nelerdir ve şartları nedir? KOSGEB destekleri nelerdir? KOSGEB kredi şartları 2022!
            SON DAKİKA