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    • Haberler
    • 09.05.2022 09:53
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    • 09.05.2022 09:53
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    18 mayıs öğleden sonra tatil mi? 19 Mayıs - 20 Mayıs Perşembe Cuma okullar tatil mi? 19 Mayıs hangi güne denk geliyor?

    Gündemde binlerce kişi 18 mayıs öğleden sonra tatil mi? Sorusuna yanıt arıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak eder oldu. Peki 19 Mayıs hangi güne denk geliyor? 18 mayıs öğleden sonra tatil mi? 19 Mayıs - 20 Mayıs Perşembe Cuma okullar tatil mi? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    18 mayıs öğleden sonra tatil mi? 19 Mayıs - 20 Mayıs Perşembe Cuma okullar tatil mi?

    19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Özellikle çalışanlar ve öğrenciler tatil yapıp dinlenmek istedikleri için 19 Mayıs tatili hakkında araştırmalara başladı. Peki, 18 mayıs öğleden sonra tatil mi? 19 Mayıs - 20 Mayıs Perşembe Cuma okullar tatil mi? 19 Mayıs hangi güne denk geliyor? İşte merak edilenler!

    19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLiK VE SPOR BAYRAMI TATİL Mİ?

    2022 resmi tatiller takvimine göre 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olacak.

    19 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

    Milli bayramlarımızdan biri olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında eğitime ara verilecek. Bu yıl Perşembe gününe denk gelen 19 Mayıs tarihinde okullar tatil olacak.



    18 MAYIS - 20 MAYIS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

    Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının kutlandığı 19 Mayıs günü resmi tatil olacak fakat 18 Mayıs ve 20 Mayıs tarihi için herhangi bir tatil söz konusu değil.

        2022 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

        9 Temmuz - 12 Temmuz Kurban Bayramı

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

        30 Ağustos Zafer Bayramı

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
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