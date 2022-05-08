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    • Haberler
    • 08.05.2022 08:05
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    • 08.05.2022 08:05
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    TOGG sedan fiyatı ne kadar, özellikleri nelerdir? 🚗TOGG fiyat listesi 2022 belli oldu mu? 📌Yerli otomobil TOGG logo anlamı nedir?

    🚗TOGG fiyat listesi 2022 belli oldu mu? TOGG sedan fiyatı ne kadar, özellikleri nelerdir? 📌Yerli otomobil TOGG logo anlamı nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2023 yılının ilk çeyreğinde satışa çıkması beklenen TOGG popülerliğini koruyor ve hakkındaki tüm detaylar da merak edilerek araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    🚗TOGG fiyat listesi 2022 belli oldu mu?

    Özellikle otomobil konusuyla yakından ilgili olan vatandaşlar TOGG fiyat listesi 2022 belli oldu mu? TOGG sedan fiyatı ne kadar, özellikleri nelerdir sorularının yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırıyor. 2023 yılının ilk çeyreğinde satışa çıkması beklenen milli gururumuz yerli otomobil hakkındaki bilgiler, son gelişmeler oldukça merak ediliyor. Peki TOGG sedan fiyatı ne kadar, özellikleri nelerdir? 📌Yerli otomobil TOGG logo anlamı nedir?

    TOGG FİYAT LİSTESİ 2022 BELLİ OLDU MU?

    TOGG fiyat listesi aramaları arttı. 2019 yılında üretimine başlanan araç modelinin 2022 yılında satışa çıkarılacağı daha önce duyurulmuş, TOGG SUV modeli €40.000 olacağı açıklanmıştı.

    TOGG Fiyat Listesi 606.000 TL'den başlayan fiyatlarla piyasaya sunulması bekleniyor. Ancak TOGG satış fiyatı daha belli değil.

    TOGG SUV fiyatı netlik kazanmasa da yeni nesil elektrikli SUV modeli için de şirketin CEO'su bir açıklamasında 25.000$ – 30.000 $ seviyesinde başlangıç fiyatının olabileceğini ifade etmişti.

    TOGG SEDAN fiyat listesi de merak konusu oldu. Hem elektrikli hem de tam otomatik olan araç için de netleşen bir fiyat henüz yok. Ön sipariş fiyatları da seri üretime geçmediği için netlik kazanmadı.

    TOGG SEDAN TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

    TOGG Sedan'da 200 ile 3400 beygir gücü bulunuyor. 0'dan 100'e 4,8 saniyede çıkan otomoıbilin 500 km de menzili var. Tamamen elektrikli otomobil olan TOGG Sedan modern dizaynı ve gelişmiş teknolojilerle donatılan görüntüsü ile dikkat çekiyor. Muadilleri ile teknik açıdan altta kalmayan bir otomobil olan TOGG bunun yanında üstün niteliklere de sahip. TOGG Sedan için kapsamlı bir tanıtım henüz yapılmadı. Bunun ilerleyen aylarda gerçekleştirilebileceği bildirildi.

        TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

        Togg fiyatına ilişkin henüz netlik yokken, seri üretim tarihi belli oldu. Aracın 2022 yılında seri üretime geçerek 2023 yılı ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi amaçlanıyor.

        TOGG LOGOSU ANLAMI NEDİR?

        Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu açılımı olan Togg'un logosu ''akıl-kalp, insan-teknoloji, doğu-batı, birlik-çokluk ve bilim-sanat'' gibi ifadelerle paylaşıldı.
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        Haberler Haberler TOGG sedan fiyatı ne kadar, özellikleri nelerdir? 🚗TOGG fiyat listesi 2022 belli oldu mu? 📌Yerli otomobil TOGG logo anlamı nedir?
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