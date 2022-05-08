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    • Haberler
    • 08.05.2022 08:04
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    • 08.05.2022 08:04
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    Secde ayeti nasıl yapılır ne okunur? 🙏Tilavet secdesi nedir, neden yapılır? 🙌Kur'an-ı Kerim'de geçen secde ayetleri nelerdir?

    Müslüman alemi akşam saatlerinde secde ayeti nasıl yapılır ne okunur sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırıyor. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayını bol bol ibadetle geçirenler Kuran-ı Kerim'de geçen on dört yer anlamına gelen tilavet secdesi hakkında bilgi edinmek ve doğru şekilde yerine getirmek istiyor. Peki 🙏Tilavet secdesi nedir, neden yapılır? 🙌Kur'an-ı Kerim'de geçen secde ayetleri nelerdir?

    takvim.com.tr
    Secde ayeti nasıl yapılır ne okunur?

    Müslüman alemi akşam saatlerinde secde ayeti nasıl yapılır ne okunur sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırıyor. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayını bol bol ibadetle geçirenler Kuran-ı Kerim'de geçen on dört yer anlamına gelen tilavet secdesi hakkında bilgi edinmek ve doğru şekilde yerine getirmek istiyor. Peki 🙏Tilavet secdesi nedir, neden yapılır? 🙌Kur'an-ı Kerim'de geçen secde ayetleri nelerdir?

    TİLAVET SECDESİ NEDİR?

    Tilavet secdesi, Kur'ân-ı Kerim'de ondört yerde, secde ayeti vardır. Kuran-ı Kerimde 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılan secdeye tilavet secdesi denir. Bunlardan birini okuyanın veya işitenin, manasını anlamasa da, bir secde yapması vacibdir. Secde ayetlerini yazan, heceleyen secde yapmaz. Hanefîlere göre vacip, Şafiî ve Hanbelîlere göre sünnet-i müekkededir. Bir mecliste, aynı secde ayeti birden fazla okunursa bir secde yapmak yeterlidir. Namaz dışında secde âyetini okuyan veya secde ayetini işiten kişi, tilavet secdesine niyet ederek tekbir alır ve secdeye gider.

    TİLAVET SECDESİ NASIL YAPILIR?

    Namaz dışında secde ayetini okuyan veya secde ayetini işiten kişi, tilavet secdesine niyet ederek abdestli olarak, kıbleye karşı ayakta durup, elleri kulaklara kaldırmadan "Allahü ekber" diyerek secdeye gider. Üç defa "sübhâne rabbiye'l-a'lâ" dedikten sonra tekbir alarak secdeden kalkar ve "semi'nâ ve ata'nâ gufrâneke rabbenâ ve ileyke'l-masîr" der. (Bakara suresi, 286)
    Niyet şarttır. Niyetsiz sahih olmaz. Secde âyetini işiten cünüp veya abdestsiz kimse, temizlendikten sonra tilavet secdesi yapar. Bir oturumda, bir secde âyetini birkaç defa okuyan ve işiten, hepsi için bir secde eder. Bir oturumda ne kadar secde âyeti okunmuşsa, o kadar tilavet secdesi gerekir. Mesela üç secde ayeti okunursa, üç secde gerekir.

        KUR'AN-I KERİM'DE GEÇEN SECDE AYETLERİ NELERDİR?

        Kur'ân-ı Kerimde geçen secde ayetleri, 14 tanedir. Secde ayetleri aşağıdaki gibidir:

        - A'râf suresinin 206. ayeti
        - Ra'd suresinin 15. ayeti
        - Nahl suresinin 49. ayeti
        - İsra suresinin 107. ayeti
        - Meryem suresinin 58. ayeti
        - Hac suresinin 18. ayeti
        - Sâd suresinin 24. ayeti
        - Furkan suresinin 60. ayeti
        - Neml suresinin 25. ayeti
        - Secde suresinin 15. ayeti
        - Fussılet suresinin 37. ayeti
        - Necm suresinin 62. ayeti
        - İnşikâk suresinin 21. ayeti
        - Alak suresinin 19. ayeti

        NAMAZDAYKEN TİLAVET SECDESİ

        Namaz esnasında okunan secde ayetini namazda olmayan bir kimse işitirse tilavet secdesi yapar. Namazda olan kimse, namaz dışından bir kimsenin okuduğu secde ayetini işitirse, namazını tamamladıktan sonra secde yapar.
        Namaz kılan kişi okuyunca, hemen ayrıca rüku veya bir secde yapıp ayağa kalkar. Okumasına devam eder. Secde ayetini okuduktan iki üç ayet sonra namazın rükuuna eğilirse ve tilavet secdesine niyet ederse, namazın rüku veya secdeleri, tilavet secdesi yerine geçer.
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        Haberler Haberler Secde ayeti nasıl yapılır ne okunur? 🙏Tilavet secdesi nedir, neden yapılır? 🙌Kur'an-ı Kerim'de geçen secde ayetleri nelerdir?
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