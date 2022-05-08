Polis Özel Harekat olma şartları nelerdir, kimler PÖH olamaz? 2022 maaşları... PÖH NASIL OLUNUR KADIN-ERKEK?

PÖH 2022 MAAŞLARI NE KADAR?

Rütbe ve kıdeme göre farklılık gösteren PÖH maaşları 2021 yılında %5,49 oranında artmıştı. Öğrenim durumuna göre ve mesleki pozisyonuna göre belirlenen PÖH maaşları 2021 yılında 5.500-6.700 TL arasında değişiklik göstermekteydi. 2022 yılına maaşlarına baktığımızda ise 6.500 TL İla 10.000 TL arasında rakamlar beklenmektedir. Ayrıca Temmuz 2022 tarihinde tüm memurlara; buna PÖH'ler de dahil yüzde 8.45 oranında zam gelecektir.

Doğu batı farkı olduğundan dolayı doğuda görev yapan PÖH ile batıda görev yapan PÖH arasında maaş farkı bulunduğunu ayrıca belirtelim.