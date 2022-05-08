2022 nakil işlemleri ile ilgili incelemeler yoğun bir şekilde yapılıyor. Öğrenci ve velilerin merakle beklediği ortaöğretim nakil süreci amacıyla gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Bakanlık doğrultusundan son oluşturulan açıklamalada, "Merkezi imtihan puanının naklen gitmek istediği okuldaki aynı sınıf civarında yerleştirme sonunda meydana gelen en düşük puanlı öğrencinin puanından az olmaması kaydıyla puan üstünlüğüne göre yapılır." denilmişti. Peki, 2. devre lise nakil başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? e- Okul nakil işlemleri nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
2022 NAKİLLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Henüz nakil işlemlerine ilişkin resmi açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır...
Öğrenci ve velilerin merakla beklediği ortaöğretim nakil süreci için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz bir tarih verilmedi. Bakanlık tarafından yapılan nakil işlemlerine ilişkin açıklamada şu ifadeler yer almıştı:
Nakil ve geçiş işlemleri; Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler, 37'nci madde hükümleri çerçevesinde; merkezi sınavla öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına, öğrencinin;
Merkezi sınav puanının naklen gitmek istediği okuldaki aynı sınıf seviyesinde yerleştirme sonucunda oluşan en düşük puanlı öğrencinin puanından az olmaması kaydıyla puan üstünlüğüne göre yapılır.
Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara tercihe bağlı olarak yapılır. Okulların açık kontenjanları e-Okul sisteminde ilan edilir.
Nakil ve geçiş başvurusu, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere, yılsonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş gününden ekim ayının sonuna kadar ve ikinci dönemin başlangıcından şubat ayının sonuna kadar haftalık, diğer zamanlarda ise aylık yapılır.
Nakil ve geçişler, haftalık yapıldığında her haftanın, aylık yapıldığında ise her ayın; ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile veya e-Devlet üzerinden yapılır.