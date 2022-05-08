KÖPEK BAKIMI NASIL YAPILIR? Ev köpekleri nasıl beslenir? Evde köpek bakmak zor mu? 1-2 ve 3 aylık yavru köpek ne yer?

Eğer kuru mama bulunamayacak bir konumda kalınmışsa, köpekler şu besin maddelerinden yapılmış karışımlar ya da lapalar ile de beslenebilir:

Pirinç

Havuç

Muz

Et ürünleri

Balık

Marul

Ispanak

Hangi besinin hangi tür köpeğe verilebileceği ise en iyi veterinerleriniz tarafından bilinebilir. Bu nedenle de mama dışında köpeğin ne ile beslenebileceğini veterinerlere de danışabilirsiniz.