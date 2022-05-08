İşrak namazı nasıl kılınır? İşrak namazı nedir, ne zaman kılınır, kaç rekattır? Hangi dualar okunur? Duha namazı ile aynı mı?

4- Rukuda ise 'subhanerabiyel azim' üç defa veya tek sayı olacak şekilde daha fazla söylenebilir. Acele namaz kılınmaz. Ağır ağır kılınır ve sureler tane tane okunur.

4- Tekbir getirilir ve dik duruş pozisyonuna yani kıyam pozisyonuna gelinir. Bu durumda 'rabbena velekel hamd' denir. daha sonra 'Allahu ekber' denir ve secdeye gidilir.

6- Secdede 3 defa subhanerabbiyel ala denir. Tekbir getirilir ve oturuş pozisyonuna gelinir. Rabbiğfirli denir ve tekrar tekbir getirilir ve secdeye gidilir. 3 defa subhanerabbileyala denilir ve tekbir getirilerek dik durulur.

7- Subhaneke, fatiha ve her hangi bir surenin ardından ruku, kıyam ve secde aynı şekilde yapılır. Son oturuşta ettehiyyatü, salli, barik, rebbena ve rebbenağfirli duaları okunur. Sağa ve sola 'esselamu aleykum ve rahmetullah' denilerek selam verilir.