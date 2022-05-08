Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? E-devlet MEB 2022 ehliyet sınav sonuçları öğrenme! e-sınav meb.gov.tr

2022 MEB E-SINAV EHLİYET SONUÇ EKRANI! Sürücü adayları ehliyet alabilmek için önce teorik ardından da uygulamalı sınava katılıyor. Teorik sınavdan geçenler uygulamalı sınava hak kazanmış oluyor. Okullarda düzenlenen teorik sınavın sonuçları Milli Eğitim Bakanığı'nın e sınav sonuç ekranı üzerinden açıklanıyor. Sınavdan çıkan adaylar hızlıca Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Ehliyet sınav sonuçları nasıl öğrenilir? sorularına yanıt arıyor. İsyenler e-Devletten isteyenler de MEB'in sitesinden sonuç sorgulama yapabiliyor. İşte E-devlet MEB 2022 ehliyet sınav sonuçları öğrenme! e-sınav meb.gov.tr...
EHLİYET SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Her ayın 1'i ile 10'u arası ehliyet başvuruları alınır. Sürücü adayı, kursun yaptığı eğitim planı doğrultusunda teorik eğitimi alır. Teorik sınav tarihi belirlenirken e-sınav merkezlerindeki yoğunluk durumuna göre en yakın tarihe randevu verilir.
Yine direksiyon sınavı tarihi de en yakın tarihe ayarlanacak şekilde MEB tarafından belirlenir fakat süreç biraz daha karışıktır. Bu nedenle direksiyon sınavı daha geç bir tarihte yapılabilir. Direksiyon sınavları sadece hafta sonları yapılıyor, teorik sınavlar ise hafta içi ve hafta sonu yapılıyor.
Teorik sınavı geçemeyen aday direksiyon sınavına giremez.
Teorik eğitimi tamamlayan adaylar e-sınav merkezlerinde teorik sınava girebiliyor.
Ehliyet almak isteyen bir kişinin öncelikle sürücü kursuna başvuru yapması gerekiyor. Sürücü adayı teorik eğitimini alıyor. Ardından sürücü başvuru yaptığı bölgedeki e-sınav merkezlerinde sınava giriyor. Sürücü kursunun verdiği teorik bitiren bir aday yoğunluğa göre 10-20 gün içerisinde e-sınava girebiliyor.
EHLİYET SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Ehliyet sonuçları Milli Eğitim Bakanığı'nın e sınav sonuç ekranı üzerinden açıklanıyor. Sonuçlar aday T.C. numarası ve güvenlik kodunun girilmesi ile görüntülenebiliyor. Sorgulama e-devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/meb-sinav-sonuc-sorgulama adresinden de sorgulanabiliyor.
EHLİYET SINAVINDAN KAÇ PUAN GEREKİYOR?
Her sorunun eşit puanda olduğu e-sınava giren kursiyerler sorulara verdikleri cevaplar neticesinde 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak suretiyle teorik sınavdan başarılı olurlar. Önemli olan hangi alandan olursa olsun en az 35 doğru cevap vermektir.