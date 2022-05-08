👉Yetişkin Kedi Nasıl Beslenmeli?

2 yaşını geçmiş olan kedilerin beslenmesi, birçok veteriner hekim tarafından günde bir kez olarak tavsiye edilmiştir. Yetişkin ev kedileri, genellikle sahipleri tarafından günde iki kez beslenirler. Bu durum yanlış görülmese de, günde bir kez beslenmelerinin yeterli olduğunu da söylemişlerdir.