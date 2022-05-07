👉Saçların sağlıklı olması için tüketilmesi gereken besinler uzmanlar tarafından şöyle sıralanabilir:
- Mandalina
- Somon
- Yoğurt
- Havuç
- Tarçın
- Yumurta
- Yulaf
- Mercimek
- Ispanak
- Kuruyemiş (Özellikle içinde bolca E vitamini barındıran kuruyemişlerin tüketilmesi saçlara iyi gelecektir. Saçlarının gürleşmesini isteyen kadın ya da erkeklerin her gün 5 adet ceviz yemesi bu vitamini karşılar.)
👉Evde Saç Maskesi Yapımı Nasıldır?
Evde saçlara bakım yapmak amacı ile uygulanacak olan saç maskelerinin birçok türü mevcuttur. Evde saçlarına maske yapmak isteyen kişilerin öncelikle hangi amaca yönelik olarak maske yapacaklarını belirlemeleri gereklidir. İncelmiş ve seyrekleşmiş olan saçların gürleşmesi için en çok yapılan maskelerden birinin malzemeleri şöyle sıralanabilir:
- 2 yumurta sarısı
- 2 olgun muz
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Yarım fincan kadar saç kremi
- 2-3 yemek kaşığı bal
Bu malzemelerin tümü homojen hale gelene kadar karıştırılır. Daha sonra diplerinden başlamak üzere saçlara uygulanır. Duşa girmeden hemen önce saça yedirilmesi ve durulanması yeterlidir. Her gün veya iki günde bir yapılabilir.
👉Saça Zararlı Olan Alışkanlıklar Nelerdir?
Saçın kendisini bozan alışkanlıklardan bazıları, şöyle sıralanabilir:
- Saçları ıslakken taramak
- Sürekli olarak boya yaptırmak
- Yoğun bir şekilde jöle, saç kremi ya da saç köpüğü kullanmak
- Saçları her gün ya da iki günde bir yıkamak
- Saçı yoğun ısıya maruz bırakmak (Özellikle sürekli olarak, haftada 1-2 kez fön çektirmek saça fazlaca zarar veren durumlardan biridir. Bu nedenle sürekli olarak saçlarına fön çektiren kişiler, saçlarına iyi gelecek krem ve şampuanları tercih etmelilerdir.)
- Sağlıksız yemek düzeni
- Saçları sürekli ve sıkı bir şekilde toplamak
- Saçları sıcak suyla yıkamak ve nemsiz bırakmak
👉Saça İyi Gelen Yağlar Nelerdir?
Saçlara sürüldüğü zaman olumlu etkiler yaratan bazı doğal yağlar, uzmanlar tarafından şöyle sıralanmıştır:
- Hindistancevizi yağı
- Argan yağı
- Jojoba yağı
- Badem yağı
- Zeytinyağı
- Susam yağı
- Biberiye yağı
- Yılan yağı
- Üzüm çekirdeği yağı
- Lavanta yağı
Bu yağların her birinin kullanımı, etkileri gibi farklıdır. Bu nedenle de yağları satın aldıktan sonra nasıl kullanılabileceklerini öğrenmek gereklidir. Gereğinden az ya da fazla kullanılması fayda görmeyi beklerken saçların zarar görmesine neden olabilir.
👉Saç Dökülmesine Neden Olan Yiyecekler Nelerdir?
Saç dökülmesini arttıran yiyecekler, uzmanlar tarafından genellikle dışarıdan, hazır ve fast food olarak tüketilen ürünler olarak sıralanmıştır. Sağlıksız bir beslenme düzeninde olan ve çin tuzu oranı çok fazla yiyecekleri tüketen kişiler, genel olarak saç dökülmesi sorunu yaşarlar. Yeme düzenlerini değiştirerek fast food dışında protein ve sebze ağrılıklı beslenmeye başlamaları dökülmelerini minimum seviyeye indirecektir.
👉Saça İyi Gelen Vitamin Ampulleri Nelerdir?
Saçın beslenmesini sağlayan vitaminler, şöyle sıralanabilir:
- Biyotin içerikli ampuller (H Vitamini)
- E vitamini içeren ampuller
- B kompleksli vitaminler
- C vitamini içerikli vitamin ampulleri
Bunun dışında, güncel olarak piyasada satılmakta olan birçok ampul kullanılabilir. Ancak saç ampulü kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar mevcuttur. Kişiler bu ampulleri saç tiplerine göre kullanmalılardır. Saçlarına iyi gelmesi amacı ile satın alınan ancak saç tipine ya da saç ihtiyacına uygun olmayan ampullerin saçlara uygulanması hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Bununla beraber, düzenli kullanıma da dikkat edilmesi gerektiği söylenmiştir.