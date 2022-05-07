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    • Haberler
    • 07.05.2022 08:07
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    • 07.05.2022 08:07
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    Lise nakil başvuruları başladı mı, nasıl yapılır?✍e- Okul / e - Devlet NAKİL SORGULAMA: 2. dönem lise boş kontenjan sorgulama!

    Nakil işlemleri hakkında öğrenciler ve velileri araştırmalara başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafınca yapılan nakil işlemleri, ortaöğretim kurumları arasında gerçekleştiriliyor. 2022 yılında yapılacak nakiller için gözler MEB'den gelecek açıklamalara çevrildi. Nakil başvuruları haftalık, diğer zamanlarda aylık olarak olarak yapılıyor. Nakiller için okulların açık kontenjanları e-Okul sistemi üzerinden ilan ediliyor. Peki, 2. dönem lise nakil başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? e- Okul nakil işlemleri nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    ✍e- Okul / e - Devlet NAKİL SORGULAMA: 2. dönem lise boş kontenjan sorgulama!

    2022 nakil işlemleri ile ilgili incelemeler yoğun bir şekilde yapılıyor. Öğrenci ve velilerin merakle beklediği ortaöğretim nakil süreci amacıyla gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Bakanlık doğrultusundan son oluşturulan açıklamalada, "Merkezi imtihan puanının naklen gitmek istediği okuldaki aynı sınıf civarında yerleştirme sonunda meydana gelen en düşük puanlı öğrencinin puanından az olmaması kaydıyla puan üstünlüğüne göre yapılır." denilmişti. Peki, 2. devre lise nakil başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? e- Okul nakil işlemleri nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

    2022 NAKİLLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Henüz nakil işlemlerine ilişkin resmi açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır...

    Öğrenci ve velilerin merakla beklediği ortaöğretim nakil süreci için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz bir tarih verilmedi. Bakanlık tarafından yapılan nakil işlemlerine ilişkin açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

    Nakil ve geçiş işlemleri; Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler, 37'nci madde hükümleri çerçevesinde; merkezi sınavla öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına, öğrencinin;

    Merkezi sınav puanının naklen gitmek istediği okuldaki aynı sınıf seviyesinde yerleştirme sonucunda oluşan en düşük puanlı öğrencinin puanından az olmaması kaydıyla puan üstünlüğüne göre yapılır.

    Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara tercihe bağlı olarak yapılır. Okulların açık kontenjanları e-Okul sisteminde ilan edilir.

    Nakil ve geçiş başvurusu, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere, yılsonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş gününden ekim ayının sonuna kadar ve ikinci dönemin başlangıcından şubat ayının sonuna kadar haftalık, diğer zamanlarda ise aylık yapılır.

    Nakil ve geçişler, haftalık yapıldığında her haftanın, aylık yapıldığında ise her ayın; ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile veya e-Devlet üzerinden yapılır.

        LİSE NAKİL BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIYOR?

        Nakiller için okulların açık kontenjanları e-Okul sistemi üzerinden ilan ediliyor.

        Boş kontenjanlara yapılacak nakiller için başvurular, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile ya da e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

        ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA NAKİL VE GEÇİŞLER YENİDEN DÜZENLENDİ

        Yeni Yönetmelikle, 7 Eylül 2013 tarihli yönetmeliğin, ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler, kontenjan belirleme, başvuru ve değerlendirme, sınıf tekrarı ve öğrenim hakkını düzenleyen maddelerinde değişiklik yapıldı.

        Buna göre, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulu olan Anadolu liseleri ile Anadolu liselerinin birbirleri arasında, her sınıf seviyesinde geçiş yapılabilecek. Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan ortaöğretim kurumları arasında taban puan ve boş kontenjan şartına bağlı olarak, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ortaöğretim kurumları arasında ise boş kontenjan ve başarı puanı üstünlüğüne göre 12. sınıfa kadar nakil veya geçiş olabilecek.

        Merkezi sınav puanıyla ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının kendi arasındaki nakil ve geçiş işlemlerine ilişkin de düzenleme yapıldı. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının yetenek, mülakat, mülakat-beden yeterliliği sınavıyla öğrenci alınan alanlarına, diğer alan ve ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9 ve 10. sınıflarından geçiş imkanı sağlandı.

        11'nci sınıf sonunda, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına geçiş yapmak isteyen öğrenciler, öğrenim hakkını kullanmamış sayılacak ve öğrenci, meslek derslerinden göreceği eğitime bağlı olarak bir üst sınıfa devam edecek, Anadolu imam hatip liselerine geçiş yapan öğrenciler de istemeleri halinde bu kapsamda değerlendirilebilecek.

        NAKİL VE GEÇİŞ KRİTERLERİ GÜNCELLENDİ

        Öğrencinin okula yerleştirmeye esas puanı dikkate alınarak açık kontenjan bulunması halinde puan üstünlüğüne göre yapılan, ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişlerde, şartların eşitliği halinde "yaşı küçük" öğrenciye öncelik veriliyordu.

        Değişiklikle, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği hali ile yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullarda başvurunun kontenjandan fazla olması durumunda, değerlendirme kriterlerine standart getirildi. Bu durumdaki nakil ve geçişlerde, başarı puanına öncelik verildi, eşitliğin yine bozulmaması halinde "yaş küçüklüğü" sıralamada son kriter olarak düzenlendi.
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        Haberler Haberler Lise nakil başvuruları başladı mı, nasıl yapılır?✍e- Okul / e - Devlet NAKİL SORGULAMA: 2. dönem lise boş kontenjan sorgulama!
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