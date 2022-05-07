Kimse bunu bilmiyor! YAĞ LEKESİ NASIL ÇIKAR? Yağ lekesini ne çıkarır? Hangi yöntem yağ lekesinin çıkmasını sağlar?

👉Yağ Lekesini Ne Çıkarır?
Kıyafete yerleşmiş olan yağ lekesinin çıkarılması için karbonat kullanımı da kullanılan yöntemlerden biridir. Ancak karbonat ile yağ lekesinin çıkabilmesi için de mutlaka karbonatın üzerine leke çıkarıcı dökülmelidir. Daha sonra da diş fırçası ya da kıyafetin kumaşına zarar vermeyecek sertlikte başka bir fırça ile leke yüzeyi fırçalanmalıdır. En kısa zamanda kıyafetin bolca çamaşır deterjanı ile yıkanması, lekenin daha fazla çıkmasını sağlayacak ve kıyafette iz bırakmayacaktır.
👉Hangi Yöntem Yağ Lekesinin Çıkmasını Sağlar?
Yağ lekelerinin çıkması için kullanılan birçok yöntem mevcuttur. Bu yöntemler, genellikle yağ lekesinin bulaşmış olduğu kumaş türüne göre değişiklik gösterir. Ancak bu yöntemler arasında en çok kullanılan tuz ile bulaşık deterjanıdır. Bunların dışında, yağ lekelerini çıkarmak için kullanılan yöntemler şöyle sıralanabilir:
- Yünlü giysilere bulaşmış olan yağlardan kalan lekeler nişasta ile çıkarılabilir. Buğday ya da mısır nişastası fark etmeksizin yünlü giysilerin üzerine bir yemek kaşığı kadar nişasta dökülür. Daha sonra ovalama gerektirmeden 5 dakika bekletilerek yıkanabilir. Lekeler gözden kaybolacaktır.
- Narin yapıda olan kumaşlardan yapılmış olan giysilere bulaşmış olan yağ lekelerini ise bebek pudrası ile kolaylıkla çıkarılabilir. Bebek pudrası yağ bulaşmış olan yere dökülür ve 10 dakika kadar bekletilir. Daha sonra pudra, kıyafetin üzerinden nemli bir bezle alınarak kirliye atılır. Narin kıyafet yıkandıktan sonra kıyafetler tertemiz olacaktır.
👉Halıdaki Kurumuş Yağ Lekesi Nasıl Çıkar?
Halıya dökülmüş olan kurumuş yağ lekeleri, genellikle karbonat ile çıkarılır. Halının yağ bulaşmış olan bölgesine karbonat dökülür. Daha sonra bir fırça ile güzelce ovalanır. Bir yanda da bir kovanın içinde sıcak suya bulaşık deterjanı koyulur. Karbonat güzelce dağıldıktan sonra, karbonat sürülmüş olan bölge güzelce deterjanlı su ile silinir. Halı kuruduktan sonra lekelerin yok olduğu fark edilecektir. Ancak lekelerin bütünü ile gitmesi için halının güzelce silinmesi ve halıda deterjan bırakılmaması gereklidir.