BİLSEM sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? 🙏BİLSEM bireysel değerlendirme sonucu sorgulama ekranı! sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. MEB tarafından düzenlenen BİLSEM ön değerlendirme devam ederken bireysel değerlendirme ile ilgili tarih bilgileri de merak edilenler arasında yer aldı. Peki sonuçlar ne zaman öğrenilebilecek?
BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
BİLSEM yetenek alalarına göre değerlendirme sınavı 8 Mayıs'ta sona erecek. Sınavın sona ermesinin ardından bireysel değerlendirme hak kazanan öğrenciler 13 Mayıs 2022 tarihinde açıklanacak.
BİREYSEL DEĞERLENDİRME GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEBBİS/BİLSEM Modülü /Bireysel Değerlendirme İşlemleri ekranı üzerinden verilen randevu bilgilerinin yer aldığı fotoğraflı giriş belgeleri okul müdürlüklerince 03 Haziran 2022 tarihinden itibaren e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/ İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/ Sınav İşlemleri Modülünde yazdırılarak öğrenci velilerine imza karşılığında teslim edilecek.