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    • Haberler
    • 07.05.2022 22:02
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    • 07.05.2022 22:02
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    🌹Anneler Günü ilk ne zaman kutlandı? Anneler Günü Türkiye'de hangi yıl itibariyle kutlanmaya başlandı?🌸Anneler Günü tarihçesi...

    Her sene tüm dünyada kutlanan, hediyeler alınan, güzel sözler söylenen Anneler Günü ilk ne zaman kutlandı? Anneler Günü Türkiye'de hangi yıl itibariyle kutlanmaya başlandı? Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de çok önem verilen özel günlerden biridir ve en değerli varlıklarımızdan olan, dünyaya gelmemizde vesile olan anneler bir gün değil her gün sevilmeli, sayılmalıdır. Peki Anneler Günü tarihçesi ve önemi nedir? İlk hangi ülkede kutlama etkinlikleri görüldü? İşte tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    🌹Anneler Günü ilk ne zaman kutlandı?

    🌹Anneler Günü ilk ne zaman kutlandı? Anneler Günü Türkiye'de hangi yıl itibariyle kutlanmaya başlandı?🌸Anneler Günü tarihçesi ve önemi nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Her yıl Mayıs ayında ve Pazar günü kutlanan özel günlerden biri olan Anneler Günü'nde hediyeler alınıyor, geziliyor, annelere güzel sözler söyleniyor. İşte ilk kez bu özel günün kutlandığı o tarih...

    2022 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

    Anneler Günü, her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar gününde kutlanır. Bu yıl Anneler günü 8 Mayıs 2022 Pazar gününe denk gelmektedir.

    Bu özel gün, 20. yüzyıldan beri Batı dünyasında düzenli şekilde kutlanmaktadır. Birçok ülkede, Mayıs ayının 2. Pazar günü gerçekleşir.

    ANNELER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

    ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

        Türkiye'de Anneler Günü ilk kez 9 Mayıs 1955'te kutlanmıştır.

        Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.

        Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

        Dünyanın çeşitli ülkelerinde farklı tarihlerde kutlanan Anneler Günü, Danimarka, Finlandiya, İtalya, Türkiye, Avustralya ve Belçika'da mayıs ayının ikinci pazarında kutlanmaktadır.
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        Haberler Haberler 🌹Anneler Günü ilk ne zaman kutlandı? Anneler Günü Türkiye'de hangi yıl itibariyle kutlanmaya başlandı?🌸Anneler Günü tarihçesi...
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