🌹Anneler Günü ilk ne zaman kutlandı? Anneler Günü Türkiye'de hangi yıl itibariyle kutlanmaya başlandı?🌸Anneler Günü tarihçesi ve önemi nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Her yıl Mayıs ayında ve Pazar günü kutlanan özel günlerden biri olan Anneler Günü'nde hediyeler alınıyor, geziliyor, annelere güzel sözler söyleniyor. İşte ilk kez bu özel günün kutlandığı o tarih...
2022 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?
Anneler Günü, her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar gününde kutlanır. Bu yıl Anneler günü 8 Mayıs 2022 Pazar gününe denk gelmektedir.
Bu özel gün, 20. yüzyıldan beri Batı dünyasında düzenli şekilde kutlanmaktadır. Birçok ülkede, Mayıs ayının 2. Pazar günü gerçekleşir.
ANNELER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?
ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.