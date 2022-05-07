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    • Haberler
    • 07.05.2022 21:39
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    • 07.05.2022 21:40
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    🌺Anneler Günü hediye seçenekleri 2022!🌹Anlamlı, mutlu eden ve unutulmaz Anneler Günü hediye önerileri! 💮Anneler Günü hediyesi ne alınır?

    Tüm illerden akşam saatlerinde en çok araştırılanlar arasında Anneler Günü hediye seçenekleri 2022 yer alıyor. Dünyadaki en değerli varlıklarımızdan olan "Cennet annelerin ayakları altındadır" sözünden de yola çıkılarak her yıl tüm dünyada kutlanan Anneler Günü, 2022 yılında 8 Mayıs tarihine denk geliyor. Henüz hediyesini almamış, karar verememiş olanlar için Anlamlı, mutlu eden ve unutulmaz Anneler Günü hediye önerileri haberimizde derledik. Anneler Günü hediyesi ne alınır sorusunun yanıtını haberimizde bulabilir ve fikir sahibi olabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    🌺Anneler Günü hediye seçenekleri 2022!

    🌺Anneler Günü hediye seçenekleri 2022!🌹Anlamlı, mutlu eden ve unutulmaz Anneler Günü hediye önerileri! 💮Anneler Günü hediyesi ne alınır sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 8 Mayıs Pazar yani yarın Anneler Günü kutlanacak ve henüz ne hediye alacağına karar veremeyenler araştırmalarını hızlandırdı. Haberimizden hediye seçeneklerine ulaşarak fikir sahibi olabilirsiniz.

    ANNELER GÜNÜ HEDİYE SEÇENEKLERİ 2022

    Bileklik, yüzük ve kolye, anneniz için oldukça özel bir hediye olabilir. Ayrıca saat de hem kıyafetini tamamlaması hem de zaman takibi için güzel bir seçenek.

    Aslında en değerlisi el işi emek verdiğiniz hediyelerdir. Yeteneklerinize göre örgü bardak altlığı, fotoğrafınızın olduğu kitap ayracı ya da sadece birlikte geçirdiğiniz güzel günleri anlatan bir resim anneniz için en değerlisi olacaktır.

    Şık bir görünümün en önemli parçalarından biri de şal. Tesettürlü anneye hediye fikiri olabilecek şallardan, annenizin tarzına uygun bir tanesini tercih ederek güzel görünmesinin yanı sıra ona bir hatıra da vermiş olursunuz.

    Bir kadını mutlu edebilecek yegane şeylerden biri olan çiçek, en anlamlı Anneler Günü hediyeleri arasında. İnternet üzerinden ya da size yakın bir dükkandan satın alabileceğiniz çiçekler, bütçenizi de zorlamayacaktır.

    Akıllı telefonlarla haşır neşir olan, sosyal medyayı aktif kullanan anneler için teknolojik bir cihaz gayet uygun olacaktır. Bütçeyi biraz daha yüksek tutmakta sakınca yoksa Anneler Günü hediyesi olarak, akıllı bir telefon ya da küçük ev aletlerini tercih edebilirsiniz

        1) Buket Çicek2) Kutu Çikolata (özel çikolatalı, çiçek mevyeler)
        3) Küçük Ev Aletleri
        4) Züccaciye, Mutfak Eşyaları
        5) Giyim Eşyası
        6) Takılar (Kolye, Küpe, Saat.. vb.)
        7) Fotoğraf Çerçevesi
        8) Duvar Saati
        9) Annelere Özel Ödül Plaketleri (yılın annesi, yıldızım sensin vb.)

        ANNELER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

        ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

        Türkiye'de Anneler Günü ilk kez 9 Mayıs 1955'te kutlanmıştır.

        Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.

        Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

        Dünyanın çeşitli ülkelerinde farklı tarihlerde kutlanan Anneler Günü, Danimarka, Finlandiya, İtalya, Türkiye, Avustralya ve Belçika'da mayıs ayının ikinci pazarında kutlanmaktadır.
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