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    • Haberler
    • 07.05.2022 15:22
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    • 07.05.2022 15:24
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    Adetliyken mezara gidilir mi? Diyanet'e göre adetliyken mezar ziyareti yapılabilir mi? Regl döneminde mezara gitmek günah mı?

    Kadınların bir çoğu gün içerisinde adetliyken mezara gidilir mi? Diyanet'e göre adetliyken mezar ziyareti yapılabilir mi sorularının yanıtlarını araştırıyor. Müslüman alemi ahirete göç eden sevdiklerinin kabirlerine giderek onlara dua okuyor ve kadın vatandaşlar da adet olmaları durumunda bu ziyaretleri yapmanın günah olup olmadığını öğrenmek istiyor ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarını merak ediyor. Peki regl döneminde mezara gitmek günah mı? Kabir ziyaretinde hangi dualar okunur?

    takvim.com.tr
    Adetliyken mezara gidilir mi?

    Adetliyken mezara gidilir mi? Diyanet'e göre adetliyken mezar ziyareti yapılabilir mi? Regl döneminde mezara gitmek günah mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kabir ziyaretinde hangi duaların okunacağına dair bilgiler araştırılırken bir yandan da kadın Müslman vatandaşlar regl adet dönemlerinde ahirette göç etmiş yakınlarının mezarlarını ziyaret etmenin günah olup olmadığını öğrenmek istiyor. İşte tüm bilgiler...

    ADETLİYKEN MEZARA GİDİLİR Mİ?

    Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, adetliyken mezara gidilir mi sorusu şu şekilde yanıtlandı;

    "Kadınların özel hallerinde iken kabir ziyareti yapmalarını yasaklayan bir âyet veya hadis yoktur. Bu sebeple kadınların bu halde iken kabir ziyareti yapmaları ve dua niyetiyle ezberden dua ayetlerini okumaları caizdir."

    MEZARLIK ZİYARETİNDE OKUNACAK DUALAR

    * Sünnete uygun şekilde ziyaretinde bulunmak için abdest alınır. Kabir ziyaretine geldiğiniz vakit, yer müsait ise, kıbleyi arkaya gelecek şekilde, kaybetmiş olduğunuz meyyitin yüzüne karşı oturup selam verilir.

    * Ayak tarafında, ayakta durmak eftaldir, değerlidir. (Kabre el, yüz sürülmez, öpülmez, mum yakılmaz, çaput bağlanmaz)

    * Kabir ziyaretinde Bakara suresinin başı ve sonu, Yasin-i şerif, Tebareke, Tekasür, İhlas-ı şerif, Fatiha ya da bilinen sureler okunup ölmüş olan bir kimsenin ruhuna hediye edilir.

        * Hadis-i şerifte şöyle buyuruyor: "Bir müminin kabrini ziyaret ederken, 'Allahümme inni es'elüke-bi-hurmet-i Muhammed aleyhisselam en la tü'azzibe hazelmeyyit' derse, o meyyitin azabı kıyamete kadar ref olur (kaldırılır)."

        * Kabir ziyareti yapan bir kimse ayakta, "Esselamü aleyküm, ya Ehle dar-il kavm-ilmü'minin! İnna İnşaallahü an karibin biküm lahikun" der ise sonrasında ise, besmele ile 11 İhlas suresi ve bir Fatiha okur. Ardından, "Allahümme rabbel-ecsadilbaliyeh, vel-ızamin nahire-tilleti harecet mineddünya ve hiye bike mü'minetün, edhıl aleyha revhan min indike ve selamen minni" duasını okumalıdır.

        PEYGAMBER EFENDİMİZİN KABİR ZİYARETİNDE OKUDUĞU DUA

        Peygam Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) "Yasin, Kur'an'ın kalbidir. Onu bir kimse okur ve Allah'tan ahirete saadeti dilerse, Allah onu mağfiret buyurur. Yasin'i ölülerinizi üzerine okuyunuz" hadis-i şerifinde buyurduğu şekilde meyyitin bir kimsenin ruhu için okunabilecek dualardan biri de Yasin suresidir.

        Büreyde rivayetine göre Hz. Muhammed, ashab-ı kirama, kabir ziyaret için gittiklerinde şu süreyi okumaları önermiştir:

        "Esselamü aleyküm ehled diyarı minel- müminin.Ve inna inşaallahu biküm lahikün. Es'elüllahe lena ve lekümü'l afiyeh."

        Türkçe anlamı: "Selam size, ey bu diyarın mü-min ve Müslim halkı! İnşallah yakında biz de aranıza katılacağız. Allah'ın bizi de sizi de bağışlamasını dilerim."

        Hz. Muhammed şöyle buyurmuştur: "Kur'an-ı Kerim'de 30 ayetlik bir süre vardır. Bu süre kendisini okuyan bir kimse kıyamet günü şefaat eder ve Allah'ın onu affetmesini sağlar. Bu sure 'Tebârakellezî bi yedihil mülkü'tür."
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