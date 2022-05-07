Adetliyken mezara gidilir mi? Diyanet'e göre adetliyken mezar ziyareti yapılabilir mi? Regl döneminde mezara gitmek günah mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kabir ziyaretinde hangi duaların okunacağına dair bilgiler araştırılırken bir yandan da kadın Müslman vatandaşlar regl adet dönemlerinde ahirette göç etmiş yakınlarının mezarlarını ziyaret etmenin günah olup olmadığını öğrenmek istiyor. İşte tüm bilgiler...
ADETLİYKEN MEZARA GİDİLİR Mİ?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, adetliyken mezara gidilir mi sorusu şu şekilde yanıtlandı;
"Kadınların özel hallerinde iken kabir ziyareti yapmalarını yasaklayan bir âyet veya hadis yoktur. Bu sebeple kadınların bu halde iken kabir ziyareti yapmaları ve dua niyetiyle ezberden dua ayetlerini okumaları caizdir."
MEZARLIK ZİYARETİNDE OKUNACAK DUALAR
* Sünnete uygun şekilde ziyaretinde bulunmak için abdest alınır. Kabir ziyaretine geldiğiniz vakit, yer müsait ise, kıbleyi arkaya gelecek şekilde, kaybetmiş olduğunuz meyyitin yüzüne karşı oturup selam verilir.
* Ayak tarafında, ayakta durmak eftaldir, değerlidir. (Kabre el, yüz sürülmez, öpülmez, mum yakılmaz, çaput bağlanmaz)
* Kabir ziyaretinde Bakara suresinin başı ve sonu, Yasin-i şerif, Tebareke, Tekasür, İhlas-ı şerif, Fatiha ya da bilinen sureler okunup ölmüş olan bir kimsenin ruhuna hediye edilir.