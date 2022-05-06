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    • Haberler
    • 06.05.2022 08:05
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    • 06.05.2022 08:05
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    YKS sınavı ne zaman 2022? 👨‍🎓Üniversite sınavı YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ✍YKS puan hesaplama nasıl yapılır?

    Gün içerisinde binlerce kişi YKS sınavı ne zaman 2022 sorusunun yanıtını araştırıyor. Hayalini kurduğu üniversitede eğitim görmek isteyen kişilerin girmek zorunda olduğu YKS için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu yıl sınava hangi tarihte gireceklerini merak edenler bir yandan da sınav yerlerinin ne zaman öğrenileceğini merak ediyor. Peki üniversite sınavı YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Peki YKS puan hesaplama nasıl yapılır?

    takvim.com.tr
    YKS sınavı ne zaman 2022?

    YKS sınavı ne zaman 2022? 👨‍🎓Üniversite sınavı YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ✍YKS puan hesaplama nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İstediği üniversitede okumak için YKS sınavına katılacak olan binlerce kişi sınav tarihini ve nerede katılacaklarını merak ediyor. YKS hakkında tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

    YKS NE ZAMAN 2022? YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK

    2022 YKS sınavı 18-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. ÖSYM genel olarak sınav giriş belgelerini sınavdan 10 gün önce yayımlıyor. Bu nedenle sınav yerleri için 8 Haziran tarihi bekleniyor.

    YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)

    Sınav Saati ve Sınav Süresi : 18 Haziran 2022 (Cumartesi) Saat: 10.15, 165 dakika

    YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

    Sınav Saati ve Sınav Süresi : 19 Haziran 2022 (Pazar) Saat: 10.15, 180 dakika

    YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)

    Sınav Saati ve Sınav Süresi : 19 Haziran 2022 (Pazar) Saat: 15.45, 120 dakika

        YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puan türlerinde sınav puanı hesaplanmasında uygulanan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında, TYT puan türü için 150, sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulanmayacak.

        Bu seneden itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak.

        Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecek.

        TYT sınav puanının hesaplanması için Temel Matematik Testi veya Türkçe Testi'nden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek.

        TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT veya Yabancı Dil Testi'ne (YDT) girmiş olsalar da sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanları hesaplanmayacak.

        Sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türündeki sınav puanlarının hesaplanması için gerekli olan ilgili puan türüne ilişkin AYT'deki iki testin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı ile dil puan türündeki sınav puanının hesaplanması için gerekli olan YDT'den 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek
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        Haberler Haberler YKS sınavı ne zaman 2022? 👨‍🎓Üniversite sınavı YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ✍YKS puan hesaplama nasıl yapılır?
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