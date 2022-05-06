Yaz ayına bomba gibi girin! Kilo verdiren su diyeti nasıl yapılıyor? Su orucu diyeti 1 haftada kaç kilo verdiriyor?

👉Su Orucu Diyeti 1 Haftada Kaç Kilo Verdiriyor?
Su diyeti ile kaybedilecek olan haftalık kilo, 7 ile 8 arasındadır. Özellikle kadınların yaptıkları bu diyetin en fazla 1 hafta yapılması tavsiye edilmiştir. Diyetin 1 haftadan fazla ara verilmeden uygulanması, diyetin hedeflerinin kişilere zarar vermesine yol açabilir. Bu nedenle de bu diyeti uygularken dikkat edilmesi gerekli, kişilerin kendilerini iyi hissetmedikleri zamanlarda diyeti yapmaktan vazgeçmeleri tavsiye edilmiştir.
👉1 Günlük Su Orucu Kaç Kilo Verdirir?
Tek günlük uygulanacak olan su diyeti ile kaç kilo kaybedilecek olduğu, kişiden kişiye göre değişiklik gösterir. Ancak tek günlük su diyeti uygulayan herkes, bir günde en fazla 1 kilo vermeyi hedefleyerek başlarlar. Bazı bünyeler çalışma hızlarına göre 1 veya yarım kilo verebilirler.
👉1 Haftada 10 Kilo Verdiren Su Diyeti Nedir?
1 hafta boyunca sadece su ve kalorisi çok düşük seviyede olan sıvı içerikli besinlerin tüketilmesi ile 10 kiloya kadar kayıp sağlayan diyete verilen isimdir. Diyetin isminde yer alan 10 kilo temsili bir rakam olarak belirtilmiştir. Bazı kişiler bünyelerine göre 8, bazıları ise 11'e kadar kilo kaybedebilmektedir. Yaz mevsimi öncesinde hızlıca kilo vermek isteyen kişiler tarafından oldukça fazla tercih edilen bu diyetin ana malzemesi sudur. Bu diyete başlayan kişiler, gün boyunca en az 3 litre su içerler. Su yanında tükettikler besinler ise genellikle sıvı ve kalorisi yok denebilecek kadar az besinlerdir.
👉3 Günlük Su Diyeti Nedir?
3 gün uygulanabilen su diyeti, 3 gün içinde 3 kilo verilmesini sağlayan bir diyettir. Genellikle spor yapaya yeni başlayan veya direnç kiloları veya vücutlarının toplamış olduğu ödem dolayısıyla kilo vermekte zorlanan kişiler tarafından tercih edilir. Bu diyetin doğru bir şekilde uygulanması sayesinde kişilerin metabolizmaları hızlanır, kilo kayıpları hızlanır ve tatlı krizleri ile başa çıkma ihtimalleri artar. Ancak bu diyetin olumlu sonuç verebilmesi için kişilerin diyetleri boyunca uzak durmaları gereken şeyleri tüketmemeleri gereklidir.