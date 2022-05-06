TOGG sedan fiyatı ne kadar, özellikleri nelerdir? 🚗TOGG fiyat listesi 2022 belli oldu mu? 📌Yerli otomobil TOGG logo anlamı nedir?

TOGG Fiyat Listesi 606.000 TL'den başlayan fiyatlarla piyasaya sunulması bekleniyor. Ancak TOGG satış fiyatı daha belli değil.

TOGG SUV fiyatı netlik kazanmasa da yeni nesil elektrikli SUV modeli için de şirketin CEO'su bir açıklamasında 25.000$ – 30.000 $ seviyesinde başlangıç fiyatının olabileceğini ifade etmişti.

TOGG SEDAN fiyat listesi de merak konusu oldu. Hem elektrikli hem de tam otomatik olan araç için de netleşen bir fiyat henüz yok. Ön sipariş fiyatları da seri üretime geçmediği için netlik kazanmadı.

TOGG SEDAN TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

TOGG Sedan'da 200 ile 3400 beygir gücü bulunuyor. 0'dan 100'e 4,8 saniyede çıkan otomoıbilin 500 km de menzili var. Tamamen elektrikli otomobil olan TOGG Sedan modern dizaynı ve gelişmiş teknolojilerle donatılan görüntüsü ile dikkat çekiyor. Muadilleri ile teknik açıdan altta kalmayan bir otomobil olan TOGG bunun yanında üstün niteliklere de sahip. TOGG Sedan için kapsamlı bir tanıtım henüz yapılmadı. Bunun ilerleyen aylarda gerçekleştirilebileceği bildirildi.