STRANGER THİNGS KONUSU NEDİR?

Stranger Things, 1983 yılında Indiana'da, sakin Hawkins kasabasında geçen bir Amerikan televizyon dizisidir. Dört asosyal çocuktan oluşan bir grubun ve ailelerinin hayatları bir filmin ortadan kaybolmasına yol açan garip fenomenlerle alt üst olan hikayesini anlatır. Arkadaşlarıyla oynadıktan sonra bisikletle eve dönen 12 yaşındaki Will Byers (Noah Schnapp, Bridge of Spies), garip bir varlık tarafından kovalandığını fark eder.

Aynı zamanda başka bir tuhaf olay daha yaşanır, genç bir kızın kasabaya gelişi, Eleven( Millie Bobby Brown, Godzilla II - Canavarların Kralı)) gizli bir laboratuvardan, Haekins Ulusal Laboratuvarı'ndan, gizemli bir yaratık tarafından öldürülen bir araştırmacının ölümünün yarattığı kafa karışıklığından yararlanarak kaçtı.