Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 06.05.2022 18:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.05.2022 18:07
    ABONE OL

    Kurşun döktürmek caiz mi? Diyanet'e göre kurşun döktürmek günah mı? Kurşun dökme nedir, nasıl yapılır, ne işe yarar?

    Gün içerisinde sıklıkla araştırılan bilgiler arasında kurşun döktürmek caiz mi? Diyanet'e göre kurşun döktürmek günah mı soruları yer alıyor. Halk arasında nazar, büyü ve kötülüklerden korunmak amacıyla kurşun dökülmesi yaygındır fakat bunun İslam dinindeki yeri oldukça merak ediliyor ve günah olup olmadığını öğrenmek isteyenler sorgulamalarını hızlandırıyor. Peki Kurşun dökme nedir, nasıl yapılır, ne işe yarar?

    takvim.com.tr
    Kurşun döktürmek caiz mi?

    Kurşun döktürmek caiz mi? Diyanet'e göre kurşun döktürmek günah mı? Kurşun dökme nedir, nasıl yapılır, ne işe yarar? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İslam dininde ve Hz. Peygamber Efendimiz (Sav) zamanında böyle bir şeyin olup olmadığı merak edilenler arasında yer alıyor. Kurşun döktürmek isteyenler bunun günah mı yoksa caiz mi olduğunu öğrenmek istiyor. İşte tüm bilgiler...

    KURŞUN DÖKTÜRMEK CAİZ Mİ?

    İslam dinimizde, ne Hz. Peygamber Efendimiz (Sav) zamanında ne de sahabeler döneminde böyle bir şey olmadığı fıkıhta, içtihatta, mezheplerde de bunun hiç bir yeri yoktur. Kurşun dökmek veya kurşun döktürmek bidattır, hurafedir, caiz değildir.

    Kuşun dökmek bidat ve hurafe olduğundan dolayı bunu yapmak günahtır. Özellikle kurşundan, bunun eritilip dökülmesinden medet ummak Allah muhafaza küfre girer. Mutlak güç sahibi Allah'tır, cansız varlıkların (taş, boncuk, kurşun...) bir derde çare olamayacağının bilinmesi gerekir.

    Kurşun dökmek herşeyden evvel bid'attir. Bid'at, Rasulüllah (s.a.s.)den sonra ortaya konan, ister iyi, ister kötü, ibadet veya adetle ilgili bütün davranış fiil ve eşyadır. Bir çok ayet ve hadiste, dini tahripten korumak için bid'at yerilmiştir: "İşte düz olarak benim yolum budur, onu takip ediniz; (başka) yollara sapmayınız ki (o yollar) sizi Allah yolundan ayırır. İşte size Allah bunu tavsiye ve emreder ki, çekinesiniz" (el-Enam, 6/153; İbrahim eş-Şatibi, el-i'tisam, I, 37).

        KURŞUN NASIL DÖKÜLÜR?

        Kurşun döktürmenin sadece izni olan ocaklı kadınlar tarafından yapılması gerekir. Ocaklı kavramı, kurşun döken kişinin ailesinde daha önceden aynı işi yapan bir yakının bulunması durumunda kullanılır. Yani bu işlem soydan geçen bir durumu kapsar. İzinli terimi ise, kurşun döken kimsenin ailesinde daha önceden bu işi yapan kişi tarafından izin alması durumunda kullanılır. Aile yakınının bu mesleği yapmak isteyen kişiye izin vermiş olması gerekir. İzinli kavramı, el vermek olarak da ifade edilebilir.

        Kurşun dökülürken belirli malzemelere gerek duyulur. Bunlar tepsi, metal kap, su, külçe kurşun ve bez parçası şeklindedir. Öncelikle kurşun dökülecek kişinin hazırlanması gerekir. Bunun için kişi bir sandalyeye oturtulur. Bu sırada külçe kurşun çukur metal kaba alınır ve ateşte eritilir. Kurşun dökülecek kişinin başının üzerine iki tarafından tutulan geniş bir bez parçası gerilir.

        Sonrasında madeni tasa su konur ve kurşun dökecek kimse eriyen kurşunu kişinin başı üzerinde tutulan kaba döker. Aynı işlem kişinin göbeği üzerindeki tasa ve ayaklara da uygulanır. Böylelikle kişinin etrafını saran kötü ruhlar ve enerjiler kaçırıldığına inanılır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Asiye’nin katili cinayetten sonra ne dedi?
        Haberler Haberler Kurşun döktürmek caiz mi? Diyanet'e göre kurşun döktürmek günah mı? Kurşun dökme nedir, nasıl yapılır, ne işe yarar?
            SON DAKİKA