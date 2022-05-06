iPhone 14 ne zaman çıkacak? 📱iPhone 14 Pro Max fiyatı ne kadar? Türkiye'de kaç TL'den satılacak? iPhone 14 özellikleri neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Teknolojik gelişmeleri ve akıllı telefonla ilgili son bilgileri merak edenler tarafından iPhone 14 ile ilgili bilgiler yoğun bir şekilde araştırılır oldu. İşte detaylar...
İPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?
iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinden oluşan yeni serinin Eylül 2022 tarihinde tanıtılması ve takip eden hafta içerisinde satışa sunulması bekleniyor. Yeni modellerin ülkemizdeki çıkış tarihi ise Kasım 2022 ya da Aralık 2022 olacaktır.
İPHONE 14 FİYATI NE KADAR?
Şu anki sızıntılar doğrultusunda iPhone 14 modelinin başlangıç fiyatının 799 Dolar olması bekleniyor. Tabii ki depolama kapasitesi daha yüksek varyantlar, daha yüksek fiyat etiketine sahip olacaktır. iPhone 14 Max için beklenen başlangıç fiyatı 899 Dolar iken iPhone 14 Pro için 1.099 Dolar ve iPhone 14 Pro Max için 1.199 Dolar olarak öne çıkıyor. Yeni modellerin ülkemizdeki fiyatlandırması, o dönemki döviz kuru ve vergiler sonrasında belirlenecektir.