İL İL DİYANET EZAN SAATLERİ GÜNCEL | ⏰ NAMAZ (SAATLERİ) VAKİTLERİ 2022 | İmsak, Güneş, Öğle, İkindi, Akşam, Yatsı...

NAMAZ NEDİR?

Günde beş vakit kılınması farz olan bir ibadet şeklidir. İslam'ın şartları arasın da bulunmaktadır. Namaz kılınması gerektiği Kuran'da geçmektedir. Namazın nasıl kılındığını Müslümanlara peygamber efendimiz öğretmiştir. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere günde beş vakit kılınmaktadır. Ayrıca cuma namazı, bayram namazı, şükür namazı gibi namazlar da bulunmaktadır.

NAMAZ NEDEN KILINIR?

Namaz Allah'a (c.c.) olan kulluk borcumuzu ödemek ve her daim onu anmak üzere kılınır. Namaz ergenlik yaşların da olan ve akıl sağlığı yerinde olan tüm erkeklere ve kadınlara farz olan bir ibadettir. Namaza başlama yaşı ile ilgili peygamber efendimizin hadisi şerifleri bulunmaktadır. Müslüman kişilerin namazını kılmaları ve kesinlikle namazı inkar etmemeleri gerekir. Allah (c.c.) kullarını cenneti ile müjdelemiştir.

Bu cennet nimeti ile buluşmak için namaz çok önemlidir. Hem namaz dinin direğidir. Peygamber efendimiz anne ve babaların çocuklarına namaz kılmasını öğretmesini ve vakti geldiğinde onlara emretmesini tavsiye etmiştir. Namazını bilmeyerek ya da elinde olmayarak kaçıranlar da kaza namazı kılmalıdır.