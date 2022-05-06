✍E okul ne zaman kapanacak? MEB - 2022 e okul öğretmen karne notu girişi hangi tarihte kapanacak? E-okul karne notu nasıl sorgulanır? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yaz tatili için heyecan dolu geri sayım başlamış ve son ara tatil yaşanırken bir yandan da e-okul karne notu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte tüm bilgiler...
2022 E-OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANIYOR?
E- okul VBS not girişleri ise öğretmenlere göre farklılık gösterse de karnelerin dağıtılmasından bir kaç gün önce bitiyor olması gerekiyor. Bu nedenle e-okul not girişlerinin de 17 Haziran 2022 Cuma gününden birkaç gün önce son bulması bekleniyor.
E-OKUL KARNE NOTU SORGULAMA NASIL YAPILIR?
lkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek. ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.
E Okul'a giriş yaptıktan sonra,, ekranın sol alt köşesinde yer alan "e-Karne" alanına tıklamanız gerekiyor. Daha sonra Pop-Up iznini verdikten sonra açılacak olan e-Karne ekranında aldığınız belgeleri ve notlarınızı sorgulayabilirsiniz.