Karodaki Lekeler Nasıl Çıkar?

Karoların üzerine yerleşmiş lekelerin çıkarılabilmesi için uygulanan birkaç yöntem mevcuttur. Bu yöntemler arasında en çok kullanılanlarından biri amonyak ile karoları silmektir. Bir kovanın içine ılık su ile beraber amonyağın koyulmasından sonra karolar silinir. Kurulanmaya ya da durulanmaya ihtiyaç duymadan karolar lekelerini kaybederler. Bunun yanında da karo lekelerinin seramik fayans temizliği için en çok tercih edilen yöntemlerden bir diğeri sirkeli su kullanılarak yüzeylerin temizlenmesidir. Yüzey temizliğinde kullanılması gereken sirke türü ise beyaz sirkedir. Elma veya üzüm sirkelerinin temizlik amacı ile kullanılması yüzeylerin tahribatına neden olabilir. Bu nedenle de lekelenmiş olan karoları silerken, kovanın içine yüzey temizleyici maddeye ek olarak bir çay bardağı kadar beyaz sirke eklenmesi hızlıca karolar üzerindeki lekelerin yok olmasını sağlayacaktır.