Azerbaycan iş imkânları nelerdir? Azerbaycan hangi mesleklerde alım yapıyor?

Türk vatandaşlarının Azerbaycan'da iş bulabilecekleri sektörler şöyle sıralanmıştır:
- İnşaat Sektörü
- Gıda Sektörü
- Tekstil Sektörü
- Hizmet Sektörü
- Turizm Sektörü
- Yemek Sektörü
- Ulaşım Sektörü
- Tıp Sektörü
👉Azerbaycan Hangi Mesleklerde Alım Yapıyor?
Azerbaycan'da çalışabilecek olan kişiler, güncel olarak şu şekilde sıralanmıştır:
- İnşaat işçiliği
- Şantiye bekçiliği
- Şantiye saha şefliği
- İnşaat mühendisliği
- Muhasebe işleri
- Makine mühendisliği
- Elektrik mühendisliği
- Elektrik teknisyenliği
- Garsonluk
- Komilik
- Aşçılık
- Çaycılık
- Resepsiyonistlik
- Otel kat şefliği
- Misafir karşılama hostesliği
- Kat temizlik görevlisi
- Bellboyluk
- Şoförlük
- Tamircilik
- Pastacılık
- Bulaşıkçılık
- Muavinlik
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👉Azerbaycan İşçi Maaşları Ne Kadardır?
Azerbaycan'da çalışan işçilerin aylık olarak kazandıkları ücretler, şöyle sıralanmıştır:
- İşçi: 378 manat
- Garson: 345 manat
- İnşaat ustası: 400 manat
- Muhasebeci: 600 manat
- Çocuk bakıcısı: 231 manat
- Mimar: 673 manat
- Dişçi: 1740 manat
- Doktor: 1415 manat
- Hemşire: 720 manat
- Elektrik mühendisi: 830 manat
- İngilizce çevirme: 504 manat
- Avukat: 1060 manat
- Makine mühendisi: 750 manat
- Öğretmen: 610 manat
- Sekreter: 351 manat
- Tesisatçı: 380 manat
Azerbaycan iş imkanlarının çok olması sebebi ile ülkeye giden ve çalışmaya başlayan işçilerin ise aylık maaşları ortalama 490 manattır. Ancak kişilerin çalıştıkları yerlere göre değişiklik gösteren bu ücretlerin çok üzerinde çalışan kişiler de mevcuttur.
👉Azerbaycan İş İlanları Siteleri Nelerdir?
Azerbaycan'da iş bulmak için başvurulabilecek olan siteler, günümüzde çok fazladır. Ancak Azerbaycan'da iş bulabilmek için kişiler genellikle anlaşmalı olarak çalışan firmalar ile iletişime geçerek çalışmak için ülkeye giderler. Bu yöntem diğer sitelere göre daha güvenli olması sebebi ile tercih edilir.
👉Azerbaycan'da Asgari Ücret Kaç Manat?
Azerbaycan'ın asgari ücreti, günümüzde 300 manattır. Ancak ülkede 300 manata çalışan çok fazla insan mevcut değildir. Genellikle farklı sektörlerde çalışan ve asgari ücretin çok üzerinde aylık gelire sahip olan kişiler vardır.