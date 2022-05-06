Askerlik muayenesinde nelere bakılır? Askerlik muayenesi nasıl yapılır? 2022 Mayıs ayı askerlik yerleri sorgulama ekranı ve sevk tarihleri!

Gündemde sıklıkla Askerlik muayenesi nasıl yapılır? Askerlik muayenesinde nelere bakılır sorularının yanıtları araştırılır oldu. Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) 2022 Mayıs ayı askerlik yerleri sorgulama ekranını erişime açmasının ardından vatani görevini nerede yapacaklarını merak eden gençler bir yandan da merakla askerlik muayenesinde nelerin önemli olduğunu öğrenmek istiyor. Mayıs ayı sevk tarihleri de belli oldu ve yedek subay, yedek astsubay ve erlerin askeraltına alınacağı tarih bilgisini haberimizde bulabilirsiniz.
ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayınlanan takvime göre Mayıs 2022 askerlik sınıflandırma sonuçları, 29 Nisan 2022 Cuma günü e-Devlet sistemi üzerinden erişime açıldı. Askerlik yeri öğrenmek için e-Devlet'e giriş yapıp askerlik yeri sorgulama yapılabilecek.
Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları Celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.
e-Devlet'te "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ekranı sayfasına giriş yaparak, sonuçlara erişebilirsiniz.
ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ