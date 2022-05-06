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    • 06.05.2022 10:01
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    • 06.05.2022 10:02
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    Askerlik muayenesi nasıl yapılır? Askerlik muayenesinde nelere bakılır? 2022 Mayıs ayı askerlik yerleri sorgulama ekranı ve sevk tarihleri!

    Gündemde sıklıkla Askerlik muayenesi nasıl yapılır? Askerlik muayenesinde nelere bakılır sorularının yanıtları araştırılır oldu. Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) 2022 Mayıs ayı askerlik yerleri sorgulama ekranını erişime açmasının ardından vatani görevini nerede yapacaklarını merak eden gençler bir yandan da merakla askerlik muayenesinde nelerin önemli olduğunu öğrenmek istiyor. Mayıs ayı sevk tarihleri de belli oldu ve yedek subay, yedek astsubay ve erlerin askeraltına alınacağı tarih bilgisini haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Askerlik muayenesi nasıl yapılır?

    Askerlik muayenesi nasıl yapılır? Askerlik muayenesinde nelere bakılır? 2022 Mayıs ayı askerlik yerleri sorgulama ekranı ve sevk tarihleri nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Yedek subay, yedek astsubay ve erlerin askeraltına alınacağı tarihler açıklandı ve askerlik yerleri sorgulanırken bir yandan da askerlik muayenesine ilişkin bilgiler merak edildi. İşte tüm detaylar...

    ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayınlanan takvime göre Mayıs 2022 askerlik sınıflandırma sonuçları, 29 Nisan 2022 Cuma günü e-Devlet sistemi üzerinden erişime açıldı. Askerlik yeri öğrenmek için e-Devlet'e giriş yapıp askerlik yeri sorgulama yapılabilecek.

    Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları Celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

    e-Devlet'te "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ekranı sayfasına giriş yaparak, sonuçlara erişebilirsiniz.

    ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        2022 ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

        Yapılan açıklamada askerlik sevk tarihleri de belli oldu. İşte tüm gruplar için sevk tarihleri:

        Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup) 12 Mayıs 2022

        Erbaş/Er (2nci Grup) 09 Haziran 2022

        Erbaş/Er (3ncü Grup) 21 Temmuz 2022

        ASKERLİK MUAYENESİ NASIL YAPILIR?

        1. Yükümlülerin sağlık muayeneleri 31/10/2016 tarihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.

        2. Sağlık muayeneleri; öncelikle yükümlünün kayıtlı olduğu aile hekimi, yoksa müracaat ettiği askerlik şubesine en yakın resmî sağlık kuruluşundaki hekim tarafından yapılır.

        3. Muayeneyi yapan hekim, yükümlülerin kimlik belgesi ile yoklamaya esas belgelerdeki fotoğraf ve kimlik bilgilerini kontrol ederek doğruluğunu teyit eder.

        4. Yükümlülerin sağlık muayenelerinden önce sağlık durumları hakkında beyanları alınır. Yükümlü varsa sağlık durumuna ilişkin raporları ile birlikte ilgili hekime müracaat eder. Hekim, yükümlünün beyan ettiği rahatsızlıkları da dikkate alarak fiziki muayeneyi yapar ve sonucunu askerlik yoklaması sağlık muayene belgesinin ilgili bölümlerine yazarak imzalar.

        5. Yoklama ve sevk esnasında yükümlü tarafından beyan edilmeyen ya da fiziki muayene sırasında belirti veya bulgusuna rastlanmayan çeşitli hastalıkların ortaya konması veya taranması için laboratuvar veya görüntüleme tetkiki gibi ileri tetkikler yapılması gerekmez. Yükümlülerin bu şekilde gerçekleştirilen sağlık muayenelerinde askerliğe elverişli bulunmaları, kendilerinin muayene tarihinde tam sağlıklı olduklarını göstermez. Yükümlülerin silahaltına alındıktan sonra saptanan hastalıkları yoklama veya sevk esnasında yapılan muayenenin eksik ya da hatalı yapıldığının veya muvazzaflık hizmeti sırasında ortaya çıktığının karinesini oluşturmaz.

        6. Muayene sonucunda;

        a. Sağlamlar ile tespit edilen hastalıkları nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin EK-C'sinde yer alan Hastalıklar Listesinin (A) diliminden kod verilenler hakkında ''Askerliğe Elverişlidir" kararı verilir.

        b. Hakkında karar verilemeyenler ile beyan ettiği hastalığı ya da fiziki muayene bulguları nedeniyle ileri tetkik yapılarak değerlendirilmesi gereken yükümlüler Sağlık Bakanlığınca belirlenen Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili en yakın sağlık kuruluşunun ilgili birimine doğrudan sevk edilir.

        7. Yetkili sağlık kuruluşlarına sevk edilenlerin işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılır. Bunlar genel randevu sistemine dâhil edilmezler. Yoklama kaçağı ve bakayaların muayeneleri sevk edildikleri yetkili sağlık kuruluşları tarafından aynı gün içerisinde sonuçlandırılır. Sağlık kuruluna çıkarılması gerekenlerin işlemlerinin ilk heyet gününde bitirilmesi esastır.

        8. Yükümlüler hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin EK-C'sinde yer alan Hastalıklar Listesinin;

            a. (C) diliminden yoklama sırasında ''Ertesi Yıla Bırakma'', sevk sırasında ''Sevk Geciktirmesi'',

            b. (B) veya (D) dilimlerinden ''Askerliğe Elverişli Değildir'', kararlı sağlık raporlarını tanzim etmeye yetkili makam, Sağlık Bakanlığınca belirlenen Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşunun sağlık kuruludur.

            9. ''Askerliğe Elverişli Değildir'' kararlı sağlık kurulu raporları, Bakanlığın onayını müteakip kesinleşir.
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            Haberler Haberler Askerlik muayenesi nasıl yapılır? Askerlik muayenesinde nelere bakılır? 2022 Mayıs ayı askerlik yerleri sorgulama ekranı ve sevk tarihleri!
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