Askerlik muayenesi nasıl yapılır? Askerlik muayenesinde nelere bakılır? 2022 Mayıs ayı askerlik yerleri sorgulama ekranı ve sevk tarihleri nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Yedek subay, yedek astsubay ve erlerin askeraltına alınacağı tarihler açıklandı ve askerlik yerleri sorgulanırken bir yandan da askerlik muayenesine ilişkin bilgiler merak edildi. İşte tüm detaylar...
ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayınlanan takvime göre Mayıs 2022 askerlik sınıflandırma sonuçları, 29 Nisan 2022 Cuma günü e-Devlet sistemi üzerinden erişime açıldı. Askerlik yeri öğrenmek için e-Devlet'e giriş yapıp askerlik yeri sorgulama yapılabilecek.
Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları Celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.
e-Devlet'te "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ekranı sayfasına giriş yaparak, sonuçlara erişebilirsiniz.
ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ