Açık cezaevi izinlerine ilişkin Adalet Bakanlığı tarafından son dakika açıklama geldi. Son olarak 31 Mayıs'a kadar uzatılan korona izinlerinin bir kez daha uzatılıp uzatılmayacağı merak edildi. Peki, Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? Açık cezaevi korona izinleri bu ay son mu? CTE Adalet Bakanlığı: 31 Mayıs'ta izinler bitecek mi? İşte merak edilenler!
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs kapsamındaki izinlerinin 31 Mayıs'ta sona ereceğini duyurdu.
Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı korona virüs bilim kurulunun görüşünü de alarak, salgının etkisinin azalması ve vaka sayılarındaki düşüş sebebiyle açık cezaevlerindeki izni uzatmama kararı aldı. Alınan bu karar doğrultusunda yaklaşık 80 bin kişi kalan cezalarını tamamlamak üzere cezaevlerine dönecek. Hükümlülere cezalarının geri kalanını çekmesi gerektiği tebligatla bildirilecek. Cezaevine dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak.
ADALET BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Adalet Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
Açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, 5275 sayılı yasanın 105/A maddesi kapsamında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler ülkemizde yaşanan salgın süreci nedeniyle Covid-19 iznine gönderilmiş olup söz konusu izinler 31.05.2022 tarihinde sona erecektir.