6 günler orucu ne zaman tutulur 2022? 6 gün orucu faziletleri nelerdir? Şevval ayı ne zaman 2022? Şevval orucuna nasıl niyet edilir sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Müslüman alemi ibadetlerle ilgili bilgileri merak ediyor ve yanlışlık, eksik yapmamak adına araştırmalarını hızlandırıyor. Şevval ayında tutulan 6 gün oruç hakkında tüm detayları haberimizde derledik.
ŞEVVAL AYI NE ZAMAN 2022?
Şevval ayı, Hac aylarından ilkidir. Ramazan ayının peşinden gelen bu mübarek ay, 2 Mayıs 2022 tarihinde başlar. Şevval ayında oruç tutmak isteyenler bu tarihe dikkat ederek şevval ayını 30 Mayıs 2022 tarihinde uğurlayabilir.
ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?
Şevval ayı orucu için şevval ayının başlaması gerekir. Bu orucu tutmak için Kurban ya da Ramazan Bayramı döneminden sonra uygun görülmemektedir.
Çünkü şevval ayı, Ramazan Bayramı'nın 1. günü başlar.
Ancak bayramın 1. günü oruç tutulmaz. Şevval oruçları için bayramın ilk günü geçmelidir.
Her sene Hicri takvimin 10. ayında şevval ayı başlar ve oruç tutmak isteyenler niyetlenip oruca başlar.