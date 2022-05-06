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    • Haberler
    • 06.05.2022 08:09
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    • 06.05.2022 08:09
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    2022 Work and Travel başvuru çalışma şartları! Work and Travel nedir ücreti yaş sınırı açıklaması...

    2022 yılı Work and Travel ile ilgili Google arama motorlarında en fazla aratılanlar arasına girmiş durumda. Bu anlamda 2022 Work and Travel başvuru çalışma şartları merak edilmeye başlandı. Öğrencilere Amerika'da 3 ay çalışma ve 1 ay gezme hakkı sunan Work and Travel'a tüm dünyadan 150 bin öğrenci katılıyor. Yurtdışında eğitim almaya bütçesi yetmeyen öğrencilerin ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği programla öğrenci para biriktirebiliyor.

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    Amerika'da çalışma ve gezme fırsatını birlikte sunan Work and Travel'a rekor seviyede başvuru oluyor. Work and Travel Öğrencilere Amerika'da yazın hem gezip hem çalışma fırsatı sunan uluslararası yabancı dil programı Work and Travel, aynı zamanda bir çeşit kültürlerarası karma eğitim sistemidir. Peki 2022 Work and Travel başvuru çalışma şartları ve Work and Travel nedir ücreti yaş sınırı nedir? İşte tüm detaylar...

    👉AYDA 3000 DOLAR

    Öğrencilere Amerika'da 3 ay çalışma ve 1 ay gezme hakkı sunan Work and Travel'a tüm dünyadan 150 bin öğrenci katılıyor. Yurtdışında eğitim almaya bütçesi yetmeyen öğrencilerin ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği programla öğrenci para biriktirebiliyor.

    👉WORK AND TRAVEL YAŞ SINIRI

    Work and Travel programına katılabilmek amacıyla yaş sınırları vardır. Programa müracaat yapacak olan öğrencilerin 18 yaş ila 27 yaş aralığında olması gerekmektedir. 27 yaşını doldurmuş ve daha ardından üniversite öğrencisi olarak eğitim hayatına devam eden kişiler programa katılma hakkına sahip değildir.

    👉WORK AND TRAVEL ŞARTLARI

    ■ Üniversitede 4 yıllık bölümde aktif öğrenci olmak

    ■ 18-26 yaş arasında olmak (Bazı kurumlarda yaş sınırı artıyor)

    ■ En az 2.00 not ortalamasına sahip olmak

    ■ Orta seviyede İngilizce bilmek

    👉WORK AND TRAVEL NEDİR?

    Öğrencilere Amerika'da yazın hem gezip hem çalışma fırsatı sunan uluslararası yabancı dil programı Work and Travel, aynı zamanda bir çeşit kültürlerarası karma eğitim sistemi. Work and Travel programı Amerikan hükumetinin kontrolünde yapılan, dünyanın değişik yerlerinden üniversite öğrencilerinin yaz tatilleri boyunca Amerika'da çalışıp İngilizcelerini geliştirme imkanları buldukları, dünyayı ve farklı kültürleri tanımalarını sağlayan bir öğrenci kültürel değişim programı.

    WAT programı Amerika'yı turist gibi değil içinden biri gibi yasamanızı ve anlamanızı sağlayan ve bunu yaparken de seyahat harcamalarınızı karşılayıp yanınızda bir miktar parayla dönebileceğiniz bir program.

        👉HER ÜNİVERSİTEDE WORK AND TRAVEL VAR MI?

        Work and Travel uygulaması ülkemizde yükseköğretim gören ve yukarıda belirti edilen bütün şartları gerçekleştiren bütün öğrenciler amacıyla uygundur. Yukarıda belirti edilen şartları sağlamak koşuluyla her üniversitemizde eğitim gören öğrenciler bu programa müracaat yapma hakkına sahiptir.

        Work and Travel kapsamında çalışılacak olan iş yerine gidildiğinde, orada bulunan kişilerle sağlıklı iletişim kurabilmek açısından bu çok önemlidir. Work and Travel programına genel akademik not ortalaması 4.00 üzerinden 2.00'ın altında bulunan öğrenciler başvuru yapamaz. Ayrıca, açıköğretim fakültelerinde öğrenci olanlar ve asker ya da polis okullarında akademik niteliği bulunmayan 2 yıllık önlisans eğitimi gören kişiler Work and Travel programından yararlanamazlar.
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