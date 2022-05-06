2022 Work and Travel başvuru çalışma şartları! Work and Travel nedir ücreti yaş sınırı açıklaması...

👉WORK AND TRAVEL NEDİR?

Öğrencilere Amerika'da yazın hem gezip hem çalışma fırsatı sunan uluslararası yabancı dil programı Work and Travel, aynı zamanda bir çeşit kültürlerarası karma eğitim sistemi. Work and Travel programı Amerikan hükumetinin kontrolünde yapılan, dünyanın değişik yerlerinden üniversite öğrencilerinin yaz tatilleri boyunca Amerika'da çalışıp İngilizcelerini geliştirme imkanları buldukları, dünyayı ve farklı kültürleri tanımalarını sağlayan bir öğrenci kültürel değişim programı.

WAT programı Amerika'yı turist gibi değil içinden biri gibi yasamanızı ve anlamanızı sağlayan ve bunu yaparken de seyahat harcamalarınızı karşılayıp yanınızda bir miktar parayla dönebileceğiniz bir program.