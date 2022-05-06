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    • Haberler
    • 06.05.2022 22:34
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    • 06.05.2022 22:34
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    2022 Mayıs ayı Ay tutulması ne zaman, hangi gün? Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi? Tutulmanın burçlara etkisi: Kova, Koç, Boğa, Akrep, Yay...

    Mayıs 2022 Ay Tutulması burçlara etkisi nedir? Mayıs ayı da diğer aylar gibi hareketli ve bir tutulma ile başlayacak. Peki, Ay Tutulması ne zaman ve saat kaçta? Hangi burçlar ay tutulmasından etkilenecek? Ay Tututlmasının etkileri neler olacak? İşte merak edilenler haberimizde...

    takvim.com.tr
    2022 Mayıs ayı Ay tutulması ne zaman, hangi gün?

    2022 Mayıs ayı Ay Tutulması burçlara etkisi merak ediliyor. Ay tutulması ve gökyüzündeki olayların burçlar üzerindeki etkisi nedeniyle kişiler hayatlarında nasıl değişik olacağını merak ettiğinden, astrolojiyi yakından takip ediyor. Tutulma anının yükselen burcu ise; Akrep. Peki, 2022 Mayıs ayı Ay tutulması ne zaman, hangi gün? Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi? Tutulmanın burçlara etkisi ne olacak? İşte merak edilenler!

    AY TUTULMASI NE ZAMAN?

    16 Mayıs'ta ay tutulması gerçekleşecek.

    AY TUTULMASININ BURÇLARA ETKİSİ NE OLACAK?

    16 Mayıs'ta da bu yılın ikinci tutulması geliyor, Akrep burcunda gerçekleşecek Ay tutulması minik bir kriz işaretli, ama aynı zamanda da mangalda kül bırakmayacak...

    KOÇ: YARATICILIĞINIZA çok fazla güveniyorsunuz.
    Çevresel faktörlerin baskısının sizi olumsuz etkilemesine izin vermeyin.
    Yapmak istediğiniz birçok işin listesini yapın ve aceleye getirmeden toparlayın.

    BOĞA: ALIŞKANLIKLARINIZ konusunda ısrarcı tavır takınmanız sayesinde, bazı meseleleri kökten çözebilirsiniz. Bugün harcamalar konusunda aklınıza gelmeyen masraflar çıkabilir. Tartışmalardan uzak kalın.

    İKİZLER: İŞ yerinizdeki kişileri çok çabuk ikna etme gücüne sahipsiniz. Önem vermediğiniz kişilerin sizi etkilemeleri oldukça güç. Bugün, olayların değişik yorumlanmasına izin vermemelisiniz.

    YENGEÇ: AİLENİZİN tepki vermesini istemiyorsanız, onların fikirlerini de almak zorundasınız.
    İşlerinizle ilgili yapmak istediklerinizi planlamalı ve daha sonra da duygusal yaşantınızla uğraşmalısınız.

    ASLAN: BUGÜN elinizdeki olanaklarla yetinmek istemiyorsunuz. Araştırmacı yapınızı kişisel ilişkilerinizde ön plana çıkarıyorsunuz.
    Maddi konularda rahatlamak istiyorsanız farklı dallarda da çalışmalısınız.

    BAŞAK: MANTIĞINIZIN sizi yanıltmasına izin vermemek bazen olumlu olmayabilir.
    Olayları ayrıntıları ile inceleyen kişiler de hata yapabilir. Araştırmaya yönelik çalışarak, ince işler peşinde koşacaksınız.

    TERAZİ: İŞİNİZLE ilgili çalışmalarda güçlü bir motivasyona ihtiyacınız var. Bugün kalabalık ortamlarda bile çevrenizden kopabilir yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Karşı cins üzerinde çekiciliğiniz mükemmel.

    AKREP: MADDİ sıkıntıların bir müddet daha devam etme olasılığına rağmen sınırlarınızı zorlamaktan hoşlanıyorsunuz. Karşı cinsle ilişkilerinizde çok şüphecisiniz. Yaşadığınız olumsuzlukları unutmalısınız.

    YAY: SİZ her anlamda tatmin sağlayacak işlerden hoşlanmanıza rağmen olaylara aktiflik kazandırmak için zamana ihtiyacınız var. Olabilecek sorunları önlemek için küçük molalar vermelisiniz.

    OĞLAK: MADDİ konularla ilgili araştırmalarınızı yönlendirmek isteyeceksiniz. Yakın ilişkide olduğunuz kişilerle fikir alışverişi içinde olmanıza rağmen son sözü kendiniz söylemek için daha çok çalışıyorsunuz.

    KOVA: KÖKLÜ düşüncelerinizin sizi yönlendireceği konularda başarılı çalışmalar yapmak istemenize rağmen yaşamınızı baş edebileceğinizden fazla zorladığınızdan, bazen gerçeklerden kaçıyorsunuz.

    BALIK: MARS içselliğinizi ortaya çıkarıyor.
    Bugün sıra dışı konular ilginizi çekecek fakat sınırlarınızı öyle güzel çizeceksiniz ki, hiç kimsenin size zarar vermesine izin vermeyeceksiniz.

        AY TUTULMASI NEDİR?

        Ay, kendi yörüngesinde dolanırken, kimi zaman Dünya'nın gölgesine girer. Buna Ay tutulması denir. Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir. Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülür. Güneş, karşı düğüm noktasında veya ona yakın olmalıdır. Bu şartlar altında Dünya'nın gölgesi Ay'a düşer. Bu 42.000.000.000 km uzanan gölge konisi Ay'ın uzaklığından yaklaşık 8800 km geniştir. Ay, saatte 3456 km hareket ettiği için ortalama Ay tutulmasının zamanı yaklaşık 5O dakika ile bir saat arasında değişir. Ay tutulması, yeryüzünün Ay'ın ufuk çizgisinin üzerinde olduğu herhangi bir bölgesinden gözlenebilir. Ay'a karşı olan Dünya yüzeyine çarpan Güneş ışınları Dünya'nın atmosferi tarafından kırıldığı için, Ay tutulmasında Ay, tamamen kaybolmaz. Dünya etrafında kırılan ışıklarda mavi renk yutulduğu ve kırmızı renk yansıtıldığı için, Dünya'nın gölgesi kırmızı renkte görülür. Bu güçsüz ışık kalıntıları görünürlüğü mahallî atmosferik şartlara bağlı olarak Ay'ı tuhaf bir bakır renginde ortaya çıkarır.Bunun sonucunda Ay tutulması olur.

        Dünya, Ay ve Güneş'in bazı değişik durumları kısmi Ay tutulmasını sağlar. Bu durumlarda Ay'ın üzerine Dünya'nın tam gölgesi değil, kısmi gölgesi düşer.

        Ay tutulması genellikle yılda iki kere ortaya çıkar. Bazı özel durumlarda Ay tutulmasının hiç ortaya çıkmadığı veya üç defa ortaya çıktığı da olabilir.

        Parçalı Ay Tutulması, 6 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşti.
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        Haberler Haberler 2022 Mayıs ayı Ay tutulması ne zaman, hangi gün? Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi? Tutulmanın burçlara etkisi: Kova, Koç, Boğa, Akrep, Yay...
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