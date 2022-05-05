ÖSYM tarafından 10 Nisan tarihinde gerçekleştirilen Yabancı Dil Sınavı'nın ardından YDS puan hesaplama nasıl yapılır sorusunun yanıtı merak edilir oldu. Her yıl düzenlenen ve yabancı dil bilgisini kariyeri için belgelemek isteyenler sınava katılarak ter döktü. Sonrasında doğru, yanlış cevaplarını kontrol etmek isteyenler tarafından YDS soru ve cevapları yayımlandı mı araştırması hız kazandı. Yabancı Dil Sınavı sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı. ÖSYM'den YDS sınav sonuçları inceleme linki haberimizde yer alıyor.
YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) duyurdu. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2022-YDS/1) açıklandı. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.
ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:
"10 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 26 Nisan 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir."
YDS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?
10 Nisan tarihinde gerçekleştirilen Yabancı Dil Sınavı (YDS) soru ve cevapları yayımlandı,
YDS soruları ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından yayınlandı. Yapılan açıklamada "
10 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2022-YDS/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 10 Nisan 2022 tarihinde saat 14.55'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir." denildi.