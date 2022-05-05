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    • 05.05.2022 08:01
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    • 05.05.2022 08:01
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    ufkayolculuk.com 1. aşama Ufka Yolculuk sınav sonuçları taban puanları! 2022 9. Ufka Yolculuk sınav sonuç EKRANI!

    ufkayolculuk.com: Ufka Yolculuk sınav sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. 1. aşama Ufka Yolculuk sınav sonuçları taban puanları ufkayolculuk.com adresinden duyuruluyor. Yüzbinlerce öğrencinin giriş yaptığı Ufka Yolculuk sınav sonuçları siteden duyurulacak. Soruları ve cevapları Ufka Yolculuk youtube kanalında yayınlanacak. İşte Ufka Yolculuk sınav sonuçları!

    takvim.com.tr
    2022 9. Ufka Yolculuk sınav sonuç EKRANI!

    Ufka Yolculuk sınav sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. 1. aşama Ufka Yolculuk sınav sonuçları taban puanları ufkayolculuk.com adresinden duyuruluyor. Yüzbinlerce öğrencinin giriş yaptığı Ufka Yolculuk sınav sonuçları siteden duyurulacak. Soruları ve cevapları Ufka Yolculuk youtube kanalında yayınlanacak. İşte Ufka Yolculuk sınav sonuçları!

    25-26 Nisan tarihinde gerçekleştirilen 9. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması 1. aşama online sınav sonuçları açıklanıyor.

    SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    400 bin kişinin kayıt yaptığı yarışmada 1. Aşama sınavı tamamlayan öğrencilerin heyecanla bekledikleri sınav sonuçları 6 Mayıs Perşembe akşamı saat 20:00'de www.ufkayolculuk.com sitesi üzerinden yarışmacıların kendi sayfalarında yayınlanacak.

    Bu yıl "Sağlıklı Yaşam" konusunu seçen Ufka Yolculuk'ta Türkiye genelinde her kategoride ilk 10 bine ve kendi ilinde ilk 15'e giren katılımcılar 2. Aşama randevulu online sınava girmeye hak kazanacaklar. 2. Aşama sınav, Türkiye sınırları içerisinde belirlenen sınav merkezlerinde bilgisayar, tablet PC veya akıllı telefon gibi cihazlar aracılığıyla online olarak gerçekleştirilecek. Sınav merkezleri www.ufkayolculuk.com internet adresi üzerinden duyurulacak.

        2. Aşama randevulu online sınav sonuçlarına göre her kategoriden dereceye giren yarışmacıları ise laptop, elektrikli kaykay, cep telefonu, akıllı saat, bisiklet ve bluetooth kulaklık gibi onlarca merkezi ödülün yanı sıra yüzlerce il ödülü bekliyor.

        UFKA YOLCULUK ÖDÜLLERİ NELERDİR?

        Asıl kazancın bilgi olduğu yarışmada ödüller 2. aşama sınav sonuçlarına göre dereceye girenlere geçtiğimiz yıl ödüller verilmişti

        Türkiye genelinde dereceye girenlerin duyurulacağı ödül töreninde ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde 1, 2, ve 3. ye laptop ve elektrikli kaykay , 4-10 arası dereceye giren yarışmacılara cep telefonu ve elektrikli kaykay, 11-20 arası dereceye giren yarışmacılara akıllı saat ve bisiklet, 21-50 arası dereceye giren yarışmacılara bisiklet ve bluetooth kulaklık ödülleri verilirken; danışman kategorisinde ise 1.ye 5000 tl, 2.ye 4000 tl, 3.ye 3000 tl, 4.ye 2500 tl, 5.ye 2000 tl, 6-10 arası dereceye girenlere 1500'er tl, 11-20 arası dereceye girenlere ise 1000'er tl para ödülü verildi.
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        Haberler Haberler ufkayolculuk.com 1. aşama Ufka Yolculuk sınav sonuçları taban puanları! 2022 9. Ufka Yolculuk sınav sonuç EKRANI!
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