Noodle kısır yapar mı? Noodle tüketmek kısırlığa neden olur mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Lezzeti ile çok sevilen ve popüler tatlardan biri olan noodle'ın sağlığa zararlı olduğu kalp ve mide problemlerinin yanı sıra kadınlarda doğurganlığı da olumsuz yönde etkilediği kısırlığa neden olduğu haberleri gündemde büyük yankı uyandırdı. Konunun gerçekliğine dair bilgiler araştırılır oldu. İşte zararları…
NOODLE ZARARLI MI?
Hazır çorba ve noodle"lar herhangi bir besleyici öğe içermemektedir. Besleyici öğelerin yerine katkı maddeleri içerirler, bunların bazıları toksik bir koruyucu olan tersiyer bütil hidrokinon (TBHQ) içerir.
Bu katkı maddeleri noodle"larla beraber midede kalır ve bu da uzun süren noodle"ları sindirme çabası sırasında birçok ciddi sağlık sorununa yol açabilir.
'Metabolik sendrom'a yakalanan kişilerin vücutları enerji kontrolünü sağlayamıyor. Bundan dolayı kişide yüksek tansiyon, yüksek kolesterol gibi durumlar baş gösteriyor. Bu sorunlar da şeker hastalığı ve kalp hastalıkları üzerinde tetikleyici etkiye sahip. Uzmanlar, spor yapan veya dengeli beslenen kadınların bile haftada 2'den fazla hazır noodle tüketmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.
Anadolu mutfağındaki erşitenin benzeri olan Noodle'ın doğal yöntemlerle üretilmesi ve saklanması durumunda böyle bir risk taşımayacağını belirten New York Üniversitesi'nden Lisa Young, 'Hazır noodle'ı da bir defada az az ve sebze eşliğinde tüketmek, riski azaltacaktır' diyor.