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    • Haberler
    • 05.05.2022 13:37
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    • 05.05.2022 13:37
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    ✨HIDIRELLEZ KUTLAMALARI NEREDE? Hıdırellez şenlikleri nerede yapılacak? 5-6 Mayıs 2022 Hıdırellez etkinlik programı: İstanbul, Ankara, İzmir...

    Hıdırellez her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde bayram havasında kutlanıyor. Başta İstanbul olmak üzere bir çok ilde heyecanla beklenen Hıdırellez için vatandaşlar kutlama alanlarında hazırlanan şenliklere katılıyor. Bu noktada bu yıl kutlamaların nerede ve ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki HIDIRELLEZ KUTLAMALARI NEREDE? Mayıs Hıdırellez şenlikleri ne zaman, nerede yapılacak? İşte 5-6 Mayıs 2022 Hıdırellez etkinlik programı: İstanbul, Ankara, İzmir...

    2022 HIDIRELLEZ ŞENLİKLERİ PROGRAM AKIŞI

    HIDIRELLEZ KUTLAMALARI NEREDE? Hıdırellez şenlikleri ne zaman, nerede yapılacak? 5-6 Mayıs 2022 Hıdırellez etkinlik programı nasıl? soruları sabahın erken saatlerinden itibaren gündemde yer almaya başladı. Her sene olduğu gibi 2022 yılında da şenlikler olması bekleniyor. İşte Hıdırellez kutlama programı hakkında detaylı bilgiler...

    HIDIRELLEZ KUTLAMALARI NEREDE?

    İstanbul'da Hıdırellez kutlamaları 5-8 Mayıs tarihleri arasında Topkapı Kültür Parkı'nda yapılacak. Anneler Günü'ne kadar devam edecek Hıdırellez şenliklerinde konser, film ve etkinlikler gerçekleştirilecek.

    5-6 MAYIS 2022 HIDIRELLEZ ETKİNLİK PROGRAMI

    5 MAYIS PERŞEMBE

    GÜN BOYU AKTİVİTELER

    Kortej ekibi

    Baloncu palyaço

    Pamuk şeker, patlamış mısır ve limonata dağıtımı

    Dilek ağaçları

    Hıdırellez ateşleri

    ATÖLYELER

    Rüzgar Gülü

    Uçurtma

    Çiçek Dikimi

    Kına Yakma

    Dilek Atölyesi

    PARK SAHNE PROGRAMI

    12:00 Alan Açılışı

    12:30 Alanda Gezici Müzik

    13:00 Roman Dansı Atölyesi

    13:30 Alanda Gezici Müzik

    14:00 Roman Dansı Atölyesi

    14:30 Alanda Gezici Müzik

    15:00 Roman Dansı Atölyesi

    15:30 Alanda Gezici Müzik

    AMFİ TİYATRO PROGRAMI

    16:00 KONSER: Kalburabasti

    16:45 Roman Dansı Gösterisi

    17:00 KONSER: Cüneyt Sepetçi ve Dolapdere Orkestrası

    18:15 Roman Dansı Gösterisi

    18:30 KONSER: Ramazan Sesler

    19:45 Roman Dansı Gösterisi

    20:00 KONSER: Light in Babylon
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        Haberler Haberler ✨HIDIRELLEZ KUTLAMALARI NEREDE? Hıdırellez şenlikleri nerede yapılacak? 5-6 Mayıs 2022 Hıdırellez etkinlik programı: İstanbul, Ankara, İzmir...
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