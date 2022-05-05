✨HIDIRELLEZ KUTLAMALARI NEREDE? Hıdırellez şenlikleri nerede yapılacak? 5-6 Mayıs 2022 Hıdırellez etkinlik programı: İstanbul, Ankara, İzmir...

HIDIRELLEZ KUTLAMALARI NEREDE? Hıdırellez şenlikleri ne zaman, nerede yapılacak? 5-6 Mayıs 2022 Hıdırellez etkinlik programı nasıl? soruları sabahın erken saatlerinden itibaren gündemde yer almaya başladı. Her sene olduğu gibi 2022 yılında da şenlikler olması bekleniyor. İşte Hıdırellez kutlama programı hakkında detaylı bilgiler...
HIDIRELLEZ KUTLAMALARI NEREDE?
İstanbul'da Hıdırellez kutlamaları 5-8 Mayıs tarihleri arasında Topkapı Kültür Parkı'nda yapılacak. Anneler Günü'ne kadar devam edecek Hıdırellez şenliklerinde konser, film ve etkinlikler gerçekleştirilecek.
5-6 MAYIS 2022 HIDIRELLEZ ETKİNLİK PROGRAMI
5 MAYIS PERŞEMBE
GÜN BOYU AKTİVİTELER
Kortej ekibi
Baloncu palyaço
Pamuk şeker, patlamış mısır ve limonata dağıtımı
Dilek ağaçları
Hıdırellez ateşleri
ATÖLYELER
Rüzgar Gülü
Uçurtma
Çiçek Dikimi
Kına Yakma
Dilek Atölyesi
PARK SAHNE PROGRAMI
12:00 Alan Açılışı
12:30 Alanda Gezici Müzik
13:00 Roman Dansı Atölyesi
13:30 Alanda Gezici Müzik
14:00 Roman Dansı Atölyesi
14:30 Alanda Gezici Müzik
15:00 Roman Dansı Atölyesi
15:30 Alanda Gezici Müzik
AMFİ TİYATRO PROGRAMI
16:00 KONSER: Kalburabasti
16:45 Roman Dansı Gösterisi
17:00 KONSER: Cüneyt Sepetçi ve Dolapdere Orkestrası
18:15 Roman Dansı Gösterisi
18:30 KONSER: Ramazan Sesler
19:45 Roman Dansı Gösterisi
20:00 KONSER: Light in Babylon