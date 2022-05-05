✨HIDIRELLEZ KUTLAMALARI NEREDE? Hıdırellez şenlikleri nerede yapılacak? 5-6 Mayıs 2022 Hıdırellez etkinlik programı: İstanbul, Ankara, İzmir...

HIDIRELLEZ KUTLAMALARI NEREDE? Hıdırellez şenlikleri ne zaman, nerede yapılacak? 5-6 Mayıs 2022 Hıdırellez etkinlik programı nasıl? soruları sabahın erken saatlerinden itibaren gündemde yer almaya başladı. Her sene olduğu gibi 2022 yılında da şenlikler olması bekleniyor. İşte Hıdırellez kutlama programı hakkında detaylı bilgiler...