Hıdırellez dilek kağıdı su yoksa ne yapılır? Hıdırellez dilek kağıdına ne yazılır, nereye atılır? Hıdırellezde dilekler ne zaman suya atılır sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Her sene heyecanla beklenen günler arasında yer alan Hıdırellez'de herkes gönlünden geçen dilekleri diliyor ve bir kağıda yazıyor ya da çiziyor. Diğer tüm ritüellerin neler olduğunu haberimizde bulabilirsiniz.
HIDIRELLEZ DİLEK KAĞIDI SU YOKSA NE YAPILIR?
Hıdırellez dilek kağıdı genellikle bir gül ağacının altına asılıyor. Ancak su ve deniz gibi yerlere de atıldığı biliniyor. Hızır'ın karadan, İlyas'ın denizden geldiği söylenir. Dilek kağıdı suya atılır.
HIDIRELLEZ GÜNÜ DİLEK NASIL DİLENİR?
Hıdırellez'de 5 Mayıs akşam ezanı ile gül dallarına paralar asılır (Eskiden kese içine para dikilip gül dibine gömülürmüş) ya da açık cüzdan bırakılır. Asılan paralar ya da cüzdanlar 6 Mayıs sabah erkenden geri toplanır ve sonrasında ise o notlar suya bırakılır.
Hıdırellez akşamı gül ağacında dilek tutarken yapmanız gerekenlere ek olarak bir de duasını okumanız gerekir. Hıdırellez dilek duası dilekler gül ağacına asıldıktan sonra yapılır.
HIDIRELLEZ DUASI NEDİR?
Bismillahirahmanirahim
Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.