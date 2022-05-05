Gusül boy abdesti nasıl alınır? Diyanete göre gusül abdesti ve kadın ve erkeklerde nasıl alınır? Gusül abdesti farzları ve sünnetleri nelerdir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ramazan ayına sadece saatler kaldı, hem kadın hem erkek Müslüman vatandaşlar gusül boy abdeti ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı ve oruç ibadetini yerine getirirken bu konuya dikkat edecek. İşte tüm bilgiler...
GUSÜL BOY ABDESTİ NASIL ALINIR?
Kadın ve erkek için gusül abdestinin alınış şekli aynı olmakla beraber kadınların ve erkeklerin edep yerleri ya da avret yerleri denilen yerler farklıdır. Kadınlar da avret yeri koltuk altı ile diz kapağı arasını kapsarken erkekler de ise göbek deliği ile diz kapağı arasıdır. Bu sebeple erkek veya kadın gusül abdesti almadan önce bu avret yerlerini yıkamalıdır.
Ayrıca kadınların kulak memelerinde küpe deliği varsa gusül abdesti alırken bir küpe yardımıyla bu deliğin de yıkanması sağlanmalıdır. Çünkü gusül abdestinde amaç hiçbir yerin kuru kalmamasıdır.
Gusül abdestinin alınışı:
- Öncelikle besmele okunur ve niyet edilir. ( Niyet ettim Allah rızası için gusletmeye)
- Eller bileklere kadar yıkanır.
- Edep yerleri temizlenir.
- Sağ avuçla üç defa ağza su alınır.
- Sağ avuçla buruna üç defa su çekilir.
- Sol elle burun temizlenir.
- Namaz abdestinin aynısı alınır.
- Abdestten sonra üç defa başa, üçer defa sağ ve sol omuza su dökülür.
- Kuru yer kalmayacak şekilde her yer yıkanır ve böylelikle gusül abdesti alınmış olur.