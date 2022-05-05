BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? ✍2022 BİLSEM değerlendirme sınavı ne zaman sonra erecek? BİLSEM sonuç sorgulama ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde yapılmaya başlandı. BİLSEM değerlendirme sonuçları için tarih araştırması yapan adaylar bir yandan da kayıtların ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte tüm bilgiler...
BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
BİLSEM yetenek alalarına göre değerlendirme sınavı 8 Mayıs'ta sona erecek. Sınavın sona ermesinin ardından bireysel değerlendirme hak kazanan öğrenciler 13 Mayıs 2022 tarihinde açıklanacak.
BİREYSEL DEĞERLENDİRME NE ZAMAN?
Bireysel değerlendirme uygulamaları 13 Haziran 2022 - 12 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
MEBBİS/BİLSEM Modülü /Bireysel Değerlendirme İşlemleri ekranı üzerinden verilen randevu bilgilerinin yer aldığı fotoğraflı giriş belgeleri okul müdürlüklerince 03 Haziran 2022 tarihinden itibaren e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/ İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/ Sınav İşlemleri Modülünde yazdırılarak öğrenci velilerine imza karşılığında teslim edilecek.
Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 19 Ağustos 2022 tarihinde ilan edilecek. Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanacak.