Aşure ayı ne zaman başlıyor 2022? Aşure günü ne zaman başlar ve biter? Diyanet takvimine göre Muharrem ayının 1. günü ne zaman 2022 sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Her sene merak edilen önemli tarihler arasında yer alan Aşure ayı ile ilgili bilgiler araştırma konusu oldu ve bu yıl ne zaman, hangi gün idrak edileceğini haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.
AŞURE AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022?
Hürmet edilen anlamına gelen "Muharrem" ayı, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah'ın ayı diye nitelendirilmiştir. Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir. Muharrem ayı bu yıl 30 Temmuz'da başlayacak. Aşure günü ise 8 Ağustos Pazartesi gününe denk gelecek.
AŞURE GÜNÜNDE NE OLDU?
Sağlam belgelere dayanmamakla birlikte aşure gününde gerçekleştiğine inanılan birtakım olaylar bulunur. Hz. Musa ve İsrailoğulları'nın Firavun'un zulmünden kurtulmaları, Hz. Nuh'un gemisinin Cudi dağına oturması, Hz. Âdem'in tövbesinin kabul edilmesi, Hz. Yûnus'un balığın karnından çıkarılması, Hz. Mûsâ'nın ve Hz. Îsâ'nın doğumları, inanışa göre aşûre gününde gerçekleşmiştir. Hz. Peygamber, "Biz Mûsâ'ya sizden daha lâyıkız" diyerek Yahudilerin aşure günü tuttukları orucu, bir gün öncesi veya sonrasıyla tutmayı tavsiye etmiştir.
Hz. Hüseyin'in Kerbelâ'da şehit edilmesi de muharremin onuncu günü gerçekleştiği için, aşûre günü aynı zamanda, İslâm tarihinde son derece acı, acıklı ve üzücü bir olayı hatırlatma özelliği de taşır.