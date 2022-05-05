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    • Haberler
    • 05.05.2022 23:11
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    • 05.05.2022 23:21
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    Aşil tendonu ne demek? Aşil tendonu kopması ne kadar sürede iyileşir? Aşil tendonu kopmasını nasıl anlarız, tedavisi nedir?

    Özellikle Survivor All Star izleyicileri tarafından Aşil tendonu ne demek? Aşil tendonu kopması ne kadar sürede iyileşir sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Bugünkü zorlu parkur mücadelesinde sakatlanan ve doktorun aşil kopması olarak açıklama yaptığı Merve Aydın'ın yarışmaya devam edip edemeyeceği merak konusu oldu ve aşil kopmasının ne olduğuna ilişkin bilgileri öğrenmek isteyenler arttı. Peki Aşil tendonu kopmasını nasıl anlarız, tedavisi nedir?

    takvim.com.tr
    Aşil tendonu ne demek?

    Aşil tendonu ne demek? Aşil tendonu kopması ne kadar sürede iyileşir? Aşil tendonu kopmasını nasıl anlarız, tedavisi nedir sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Survivor All Star'ın iddialı ve güçlü yarışmacılarından Merve Aydın'ın sakatlanması ve doktorun aşil tendonu kopması demesi üzerine bilgilerin merak edildiği sakatlığa dair detayları haberimizde bulabilirsiniz.

    AŞİL TENDONU NE DEMEK?

    Kasları kemiklere bağlayan lifli bağ dokuları olan tendonlar, büyük gerilmelere dayanıklı, oldukça güçlü yapılardır. Kas ve kemiklerden oluşan, vücudun taşıyıcı sistemini sabit tutma görevi gören tendonlar, zorlanma ve aşırı kullanım sonucu zarar görebilen ya da kopabilen dokulardır.

    Bu dokuların en büyüğü ise topuk kemiğini baldıra bağlayan aşil tendonu isimli tendondur. Bu tendon ismini vücudundaki tek zayıf noktası topuğunun arkası olan ve efsanelerde anlatılan Aşil isimli Yunan Tanrısından almıştır.

    Aşil tendonunun temel işlevi ayağın aşağı doğru bükülmesidir. Bu tendon, yürüme esnasında gerçekleşen ayağın itme hareketini ve parmak ucunda yükselme hareketini kontrol eder. Tüm ayak ve ayak bileği hareketleri, yürüme fonksiyonunun ayrılmaz bir parçası olan aşil tendonu tarafından kontrol edilir.

        AŞİL TENDONU NASIL KOPAR?

        Aşil tendonu kopması bacağın arkasında yer alan baldır kasını topuk kemiğine bağlayan tendonun kısmen ya da tamamen yırtılması sonucu görülen bir durumdur. Çoğunlukla sporcularda görüldüğü düşünülse de ani bir zorlanma ya da aşırı esneme sonucu yaş ve cinsiyet fark etmeksizin her bireyin başına gelebilir.Aşil tendonunun koptuğu durumlarda kişi, ayak bileği arkasında şiddetli bir ses duyabilir, aynı zamanda ani ve şiddetli bir acı hisseder. Bu kopma sonrasında kişi yürüme ve bileğini hareket ettirmede güçlük çeker. Kopmanın türüne bağlı olarak cerrahi müdahale gerekebilir.Kopmalar çoğunlukla topuk kemiğinin 6 cm üzerindeki bölgede görülür. Tendon kanlanmasının bu bölgede nispeten daha az olması sonucu bu bölgede daha fazla kopma görülür ve iyileşme süresi daha uzundur. Kopmaların başlıca nedenleri şu şekildedir:• Düşme• Yürürken ayağın çukura girmesi• Yoğun ve zıplama hareketleri içeren antrenmanlar sırasında aşil tendonunu aşırı ya da sürekli zorlama

        AŞİL TENDONU KOPMASI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

        Pek çok yaralanmada olduğu gibi, tedavi ve iyileşme süreci kişinin yaşı, aktivite durumu ve kilosuna göre farklılık gösterebilir. Gençler ve profesyonel sporcularda tendonun eski haline getirilmesi için operasyon önerilirken, ileri yaştaki kişilerde veya ameliyat için ciddi riskleri olan hastalarda tendonun kendiliğinden iyileşmesi için konservatif tedavi uygulanabilir.

        Konservatif tedavi uygulamalarında amaç ağrının azaltılması ve en kısa sürede günlük aktivitelere dönüşün sağlanmasıdır. Soğuk uygulama, ağrı kesiciler, özel dizayn edilmiş breysler ve koltuk değnekleri ile yürüme önerilir. Takip eden süreçte rehabilitasyon ile eklem hareket açıklığı ve kas güçlendirmeleri hedeflenir.Rehabilitasyon, kişinin ameliyat geçirip geçirmemiş olması fark etmeksizin her hastaya önerilen bir tedavidir. Bacak kasları ve aşil tendonunun çalıştırılması için bir uzman gözetiminde yapılan bu egzersizler, hastaların 4-6 ay içerisinde eski formuna kavuşmasını sağlar.

        Amatör veya profesyonel sporcular, aktif günlük yaşamı olan kişiler ve gençlerde tercih edilen cerrahi müdahale, iyileşme sürecini kısaltma ve kişiyi atletik performansına tamamen kavuşturmayı hedefler. Yaralanmanın biçimine göre operasyonun nasıl gerçekleşeceği de farklılaşabilir.Ameliyat, çoğunlukla bacağın alt arka kısmından yapılan keşiden kopuk tendon uçlarının özel güçlendirilmiş dikiş materyalleri ile dikilmesi şeklinde yapılır. Yaralanmanın tipine bağlı olarak yapılan kesinin boyutu farklılık gösterebilir.
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