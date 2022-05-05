Aşil tendonu ne demek? Aşil tendonu kopması ne kadar sürede iyileşir? Aşil tendonu kopmasını nasıl anlarız, tedavisi nedir sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Survivor All Star'ın iddialı ve güçlü yarışmacılarından Merve Aydın'ın sakatlanması ve doktorun aşil tendonu kopması demesi üzerine bilgilerin merak edildiği sakatlığa dair detayları haberimizde bulabilirsiniz.
AŞİL TENDONU NE DEMEK?
Kasları kemiklere bağlayan lifli bağ dokuları olan tendonlar, büyük gerilmelere dayanıklı, oldukça güçlü yapılardır. Kas ve kemiklerden oluşan, vücudun taşıyıcı sistemini sabit tutma görevi gören tendonlar, zorlanma ve aşırı kullanım sonucu zarar görebilen ya da kopabilen dokulardır.
Bu dokuların en büyüğü ise topuk kemiğini baldıra bağlayan aşil tendonu isimli tendondur. Bu tendon ismini vücudundaki tek zayıf noktası topuğunun arkası olan ve efsanelerde anlatılan Aşil isimli Yunan Tanrısından almıştır.
Aşil tendonunun temel işlevi ayağın aşağı doğru bükülmesidir. Bu tendon, yürüme esnasında gerçekleşen ayağın itme hareketini ve parmak ucunda yükselme hareketini kontrol eder. Tüm ayak ve ayak bileği hareketleri, yürüme fonksiyonunun ayrılmaz bir parçası olan aşil tendonu tarafından kontrol edilir.