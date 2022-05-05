T.C KİMLİK KARTI KAYBOLDUĞUNDA NE YAPILMALI?

Herhangi bir sebepten ötürü kimliğinizi kaybettiyseniz öncelikle kimlik kartının kaybedilmesi veya çalınması durumunda kayıp ve çalıntı bildirimi yapmanız gerekiyor. Bunun sonucunda kimlik kartınız iptal edilecektir. Yeni çipli kimliğimi kaybettim? Diyorsanız Alo 199 çağrı merkezini arayarak bildirim yapabilirsiniz. Ya da bulunduğunuz nüfus müdürlüğüne müracaatınız gerekecektir. Vakit kaybetmeden olası bir durum ile karşılaşmama açısından en yakın nüfus müdürlüğüne gereken belgeler ile gitmeniz gerekmektedir. Nüfus Müdürlüğünde bulunan yetkili kişiye nüfus cüzdanınızı kaybettiğinizi yenisi istediğinizi bildirin. Yetkili kişi size bir form uzatarak bu formu eksiksiz bir şekilde doldurmanız gerekiyor. Bu form sonucunda kimlik kartı isteğiniz onaylanacaktır. Kimlik kartı çıkarmak biraz zaman alacağından dolayı vatandaşların kullanabilmesi için geçici bir kimlik kartı verilecektir. Geçici kimlik kartı normal kimlik kartı gibi yaptığınız işlemlerin gerçekleştirilmesinde herhangi bir sorun, karışıklık çıkarmayacaktır. Başvurduğunu yeni kimlik kartının basılması sonrasında belirtilen adrese kimlik kartınız gönderilecektir.