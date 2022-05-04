YDS sınav sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı! YDS puan hesaplama nasıl yapılır? Yabancı Dil Sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?

ÖSYM tarafından 10 Nisan tarihinde gerçekleştirilen Yabancı Dil Sınavı'nın ardından YDS puan hesaplama nasıl yapılır sorusunun yanıtı merak edilir oldu. Her yıl düzenlenen ve yabancı dil bilgisini kariyeri için belgelemek isteyenler sınava katılarak ter döktü. Sonrasında doğru, yanlış cevaplarını kontrol etmek isteyenler tarafından YDS soru ve cevapları yayımlandı mı araştırması hız kazandı. Yabancı Dil Sınavı sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı. ÖSYM'den YDS sınav sonuçları inceleme linki haberimizde yer alıyor.