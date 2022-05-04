Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 04.05.2022 15:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.05.2022 16:00
    ABONE OL

    Yarın bankalar, hastaneler, sağlık ocakları, PTT, noterler açık mı? 5 Mayıs Perşembe kargolar çalışıyor mu? Eczaneler yarın açık mı?

    Toplamda 3 gün süren bayram tatili bugün sona eriyor. Bayram boyunca kapalı olan bankalar ve diğer kurumların ne zaman açılacağı merak edildi. Peki, yarın bankalar, hastaneler, sağlık ocakları, noterler açık mı? 5 Mayıs Perşembe kargolar çalışıyor mu? Eczaneler yarın açık mı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Yarın bankalar, hastaneler, sağlık ocakları, noterler açık mı?

    Ramazan Bayramı tatilinin son gününe girmemizle beraber kapalı olan bankalar, kargo şirketleri ve noterlerin durumu merak edildi. Yurt genelindeki milyonlarca kişi yarın bankaların açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, Yarın bankalar, hastaneler, sağlık ocakları, noterler açık mı? 5 Mayıs Perşembe kargolar çalışıyor mu? Eczaneler yarın açık mı? İşte merak edilenler!

    YARIN (5 MAYIS) BANKALAR AÇIK MI?

    5 Mayıs 2022 Perşembe günü bankalar hizmet vermeye devam edecek.

    YARIN HASTANELER, SAĞLIK OCAKLARI, NOTERLER AÇIK MI? 5 MAYIS PERŞEMBE KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

    5 Mayıs 2022 Perşembe günü hastaneler, sağlık ocakları, noterler, kargo şirketleri ve eczaneler hizmet vermeye devam edecek...

    PERŞEMBE VE CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

    Bayram sonrası 5-6 Mayıs Perşembe ve Cuma günleri, mesainin devam edeceği günler olacak. Perşembe ve Cuma'ya denk gelecek bu günlerde okullar eğitim ve öğretime devam edecek.

        BAYRAM TATİLİ UZATILDI MI?

        Geçtiğimiz yıllarda bayram günleri ardından hafta sonu ile birleşen bayram tatili bir haftalık bir tatile dönüşmüştü. Ancak 2022 Ramazan bayramı tatili için de böyle bir durum söz konusu olmadı. Dolayısıyla Ramazan Bayramı tatili 4 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.

        RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

        2022 Diyanet takvimi ile belirlenen Ramazan Bayramı günleri belli oldu. Toplamda 3 gün sürecek bayram günleri şöyle:

        1 Mayıs Pazar: Bayram arifesi

        2 Mayıs Pazartesi: Bayramın 1. günü

        3 Mayıs Salı: Bayramın 2. günü

        4 Mayıs Çarşamba: Bayramın 3. Günü
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Mansur Yavaş 27 milyonu çöpe attı
        Haberler Haberler Yarın bankalar, hastaneler, sağlık ocakları, PTT, noterler açık mı? 5 Mayıs Perşembe kargolar çalışıyor mu? Eczaneler yarın açık mı?
            SON DAKİKA