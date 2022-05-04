Yarın bankalar, hastaneler, sağlık ocakları, PTT, noterler açık mı? 5 Mayıs Perşembe kargolar çalışıyor mu? Eczaneler yarın açık mı?

BAYRAM TATİLİ UZATILDI MI?



Geçtiğimiz yıllarda bayram günleri ardından hafta sonu ile birleşen bayram tatili bir haftalık bir tatile dönüşmüştü. Ancak 2022 Ramazan bayramı tatili için de böyle bir durum söz konusu olmadı. Dolayısıyla Ramazan Bayramı tatili 4 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.