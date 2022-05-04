Yarın bankalar, hastaneler, sağlık ocakları, PTT, noterler açık mı? 5 Mayıs Perşembe kargolar çalışıyor mu? Eczaneler yarın açık mı?

Ramazan Bayramı tatilinin son gününe girmemizle beraber kapalı olan bankalar, kargo şirketleri ve noterlerin durumu merak edildi. Yurt genelindeki milyonlarca kişi yarın bankaların açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, Yarın bankalar, hastaneler, sağlık ocakları, noterler açık mı? 5 Mayıs Perşembe kargolar çalışıyor mu? Eczaneler yarın açık mı? İşte merak edilenler!
YARIN (5 MAYIS) BANKALAR AÇIK MI?
5 Mayıs 2022 Perşembe günü bankalar hizmet vermeye devam edecek.
YARIN HASTANELER, SAĞLIK OCAKLARI, NOTERLER AÇIK MI? 5 MAYIS PERŞEMBE KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
5 Mayıs 2022 Perşembe günü hastaneler, sağlık ocakları, noterler, kargo şirketleri ve eczaneler hizmet vermeye devam edecek...
PERŞEMBE VE CUMA OKULLAR TATİL Mİ?
Bayram sonrası 5-6 Mayıs Perşembe ve Cuma günleri, mesainin devam edeceği günler olacak. Perşembe ve Cuma'ya denk gelecek bu günlerde okullar eğitim ve öğretime devam edecek.