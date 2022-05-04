ufkayolculuk.com 1. aşama Ufka Yolculuk sınav sonuçları taban puanları! 2022 9. Ufka Yolculuk sınav sonuç EKRANI!

Ufka Yolculuk sınav sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. 1. aşama Ufka Yolculuk sınav sonuçları taban puanları ufkayolculuk.com adresinden duyuruluyor. Yüzbinlerce öğrencinin giriş yaptığı Ufka Yolculuk sınav sonuçları siteden duyurulacak. Soruları ve cevapları Ufka Yolculuk youtube kanalında yayınlanacak. İşte Ufka Yolculuk sınav sonuçları!
25-26 Nisan tarihinde gerçekleştirilen 9. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması 1. aşama online sınav sonuçları açıklanıyor.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
400 bin kişinin kayıt yaptığı yarışmada 1. Aşama sınavı tamamlayan öğrencilerin heyecanla bekledikleri sınav sonuçları 6 Mayıs Perşembe akşamı saat 20:00'de www.ufkayolculuk.com sitesi üzerinden yarışmacıların kendi sayfalarında yayınlanacak.
Bu yıl "Sağlıklı Yaşam" konusunu seçen Ufka Yolculuk'ta Türkiye genelinde her kategoride ilk 10 bine ve kendi ilinde ilk 15'e giren katılımcılar 2. Aşama randevulu online sınava girmeye hak kazanacaklar. 2. Aşama sınav, Türkiye sınırları içerisinde belirlenen sınav merkezlerinde bilgisayar, tablet PC veya akıllı telefon gibi cihazlar aracılığıyla online olarak gerçekleştirilecek. Sınav merkezleri www.ufkayolculuk.com internet adresi üzerinden duyurulacak.